Sumar presenta su candidatura a las elecciones de A Coruña: “No queremos ser la llave de gobierno de Inés Rey”

Trinidad Palacios presenta su candidatura, acompañada por Aitor Neira, de Podemos Javier Alborés

La carrera será larga de cara a las elecciones municipales del próximo mayo, pero los hilos comienzan a tejerse en los partidos que buscan el bastón de mando de A Coruña. Tras la presentación de la candidatura de Podemos, con Aitor Neira a la cabeza, este sábado fue el turno de Sumar. En el centro cívico de Monte Alto, Trinidad Palacios, arropada por diversos representantes de la formación a nivel gallego y ante algunos de sus futuros votantes, presentó su proyecto, centrado en la vivienda, en los barrios y en poner fin a los discursos de odio. El objetivo: recuperar “A Coruña para los ciudadanos”.

“Decidí dar un paso adelante como coruñesa porque me duele el estado de mi ciudad, me duele cómo están los barrios olvidados y me duele, como trabajadora de la dependencia –en la atención domiciliaria a personas en situación de dependencia–, ver cómo muchos de mis usuarios no tienen dónde irse a vivir”, comenzó su alegato Palacios, quien, por “compromiso político y compromiso ciudadano”, dar un paso adelante para “recuperar A Coruña, una A Coruña de izquierdas, vanguardista, culta, abierta, plural y tolerante”.

En la ciudad, añadió, “estamos empezando a ver discurso de odio”. Por todo ello, el objetivo de Sumar no solo es lograr representación, sino gobernar. “No vamos a ser la muleta de nadie, venimos a gobernar. No vamos a ser la llave de un gobierno de Inés Rey, venimos a gobernar, porque podemos hacerlo”.

Sin Marea Atlántica

Para lograrlo, no obstante, no estará sola. Sumar será una de las formaciones de izquierda que concurran a las municipales de mayo de 2027 bajo una candidatura conjunta. Así, una misma papeleta aunará el voto para Podemos, Sumar, Izquierda Unida, Verdes Equo y Alianza Verde. Quién encabezará la lista será una cuestión que se conocerá en un futuro próximo, tal y como señalaron ayer en la presentación de Trinidad Palacios.

“Podemos gobernar unidos; contamos con todas las fuerzas de izquierdas y queremos hacer políticas de izquierdas. Queremos escuchar a la ciudadanía, queremos poner en el centro de nuestras políticas a los coruñeses, y todo ello escuchando, con transparencia y honestidad, algo que parece que falta un poco hoy en día”, resumió Palacios.

Quien parece que no se unirá a esta coalición será la Marea Atlántica, tras la debacle de 2023, cuando tanto esta formación como Podemos se quedaron cada una a unos pocos votos de conseguir un concejal. Esta vez, Marea Atlántica parece descartarse definitivamente, pero Sumar irrumpe en el tablero para sustituirla y congregar todo el voto de la izquierda alternativa para llegar a María Pita. Sin ir más lejos, según la encuesta realizada por Demosgal para El Ideal Gallego en mayo, Inés Rey podría mantener la Alcaldía, con nueve concejales, pero necesitaría el apoyo de Podemos, Izquierda Unida y Sumar –quienes lograrían un edil–, además de BNG –cuatro concejales, según el sondeo–. El PP subiría, pero hasta los 13 ediles, sin lograr su ansiada, y necesaria para gobernar, mayoría absoluta.