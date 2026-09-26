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A Coruña

María Nieto, autora de 'Hijas de Lilith' | “El intento de transformar a las mujeres en brujas no caló tanto en el norte”

La periodista coruñesa acaba de publicar su nueva novela, ‘Hijas de Lilith’, que en apenas dos semanas ha cubierto toda la primera tirada de ejemplares

Óscar Ulla
Óscar Ulla
26/09/2026 20:39
María Nieto, en Lume, con su nueva novela, 'Hijas de Lilith'
María Nieto, en Lume, con su nueva novela, 'Hijas de Lilith'
Javier Alborés
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Hace apenas quince días que salió a la luz y la primera edición de ‘Hijas de Lilith’ está distribuida por completo. “Hemos tenido que hacer una pequeña tiradita nueva, que no es una segunda edición, para cubrir todas las solicitudes que hay hasta ahora”, comenta María Nieto, que este sábado presentó su nueva novela en la librería Lume, que se llenó para la ocasión.

La novela, explica, nació de “dos escritos paralelos”. El primero surgió hace dos años, “una especie de primer capítulo-borrador que nació del recuerdo de la casa familiar de mi abuela, en Fene, que resulta que me acordaba muy bien de la casa pese a que era una niña”, afirma, antes de reconocer que el texto quedó “olvidado en una libreta”. El segundo escrito nació de un “momento curioso en un funeral” del que surgió un nuevo “primer capítulo”. “Ahí me di cuenta de que los dos capítulos, para mí, estaban conectados y nació la historia de ‘Hijas de Lilith’”, comenta Nieto.

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Una novela en la que cobra protagonismo una de sus obsesiones literarias: las brujas. “Lo es desde pequeña, a la hora de escribir, de leer, de todo en general. Lo paranormal me apasiona, todo lo que tiene que ver con cosas que no se pueden controlar”, y en especial las brujas: “Porque nunca entendí por qué se las consideraba algo maligno cuando la mayoría son simplemente mujeres con poderes y muchas veces mujeres incomprendidas”.

Precisamente, la documentación para el libro le permitió dar muchas respuestas a esa incomprensión. “Quería que tuviese cierta base de realidad en cómo hubieran vivido esas mujeres con presuntos poderes en el siglo XVI, a principios del XX, en el franquismo... entonces lo que hice fue buscar documentación sobre procesos de brujas”. Y ahí surgió la sorpresa: “Está súperdocumentado y muy historiado”, apunta. “El proceso de caza de brujas, de quema, que todos conocemos fue muy común en Europa, pero en España no existió tanto, aquí hubo apenas 30 condenas a muerte, la mayoría eran condenadas a la expropiación”, comenta.

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Eran mujeres con cierto poder, con bienes, con una profesión. “La Inquisición lo que hacía era tomar la denuncia, aplicarla y condenarlas a la expropiación. Sus bienes pasaban a ser propiedad del denunciante o de la Iglesia y ellas quedaban aisladas de la sociedad. Me parecía una cosa tan grave y tan increíble que esté documentado, porque hay un montón de casos y me parece un ejemplo claro de patriarcado en la época”, explica Nieto.

En el caso de Galicia, así como en el norte, “no tuvo tanta repercusión real porque estaba integrado en la vida”. “Las mujeres con poderes formaban parte de la vida civil, hubo muy pocas denuncias reales que llegasen al tribunal, en el norte, esas mujeres tenían una aceptación social mucho más amplia desde el principio”. Pero aclara: “No es que no hubiera patriarcado, porque lo había, pero quizás aquí ese intento de la Inquisición de transformar a las mujeres poderosas en brujas, en ese concepto de bruja de mujer malvada y peligrosa que tenía pactos con el diablo no caló con tanta facilidad porque no existía esa tradición de tenerles miedo”.

La Inquisición lo que hacía era tomar la denuncia, aplicarla y condenarlas a la expropiaciónMaría Nieto

Para ‘Hijas de Lilith’, además de esa visita a la casa familiar de Fene del personaje, igual que en la vida real, también se cuelan otros detalles personales. “Se cuelan siempre, porque como persona soy pesadísima y estoy en todos lados, en mis novelas también”, señala entre risas. Así, además de lugares, se cuelan también otros datos: “Los apellidos de los personajes mezclan apellidos de mi familia, el nombre del protagonista masculino es el nombre tradicional de mi familia, de abuelos, bisabuelos, tíos... esa parte de la novela sí que es muy mía”, comenta la autora, que destaca la buena acogida hasta ahora: “Está siendo un salto”.

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