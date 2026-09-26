La locura de Omar Montes pone patas arriba el Puerto de A Coruña 

El concierto de Omar Montes en el Puerto de A Coruña, este sábado Carlota Blanco

Lo de Omar Montes con A Coruña no es casualidad, y seguramente la causalidad escapa de cualquier análisis hecho por un cronista anacrónico para la época. Pero si el hombre que metió al 10% de la ciudad en María Pita (25.000 asistentes) es capaz de reventar la taquilla de Son&Mar y congregar otros 7.000 pagadores es que detrás hay una fórmula que ha dado en la tecla.

Poco necesitó el de Pan Bendito para desatar la locura en el Puerto de A Coruña. Ni siquiera abrir la boca, porque con utilizar para la intro su amistad con 'Topuria' y tirar de la canción con la que el luchador saltó a La Casa Blanca ya estaba todo hecho. Nadie esperaba un barítono, ni a Freddie Mercury, aunque quizás sí que sus entonaciones no las ahogara la multitud.

Se acompañó de una banda de trompetas y trombones, para que no se diga que es música de usb. Y también tiró de ‘Habibi’, ‘La Morena', y ‘La Sevillana’ de salida para que todos estuviesen contentos.

Omar Montes elogia A Coruña y a Galicia Más información

El escenario era digno de una batalla de gallos. Tan rodeado de fans e influencers que se acercó a muchos de ellos para darles el plano perfecto.

Fueron poco más de 45 minutos, quizás lo apropiado para una noche en la que hasta nueve artistas más salieron al escenario. Y sería injusto minimizar el efecto de Danny Romero, por ejemplo.

El más concurrido de los eventos de Son&Mar pone de manifiesto el éxito de la propuesta, después de haber conseguido el tardeo más numeroso de la historia de Galicia, con 6.000 presentes. Y ahora Omar Montes le echa otro reto a The Rapants para la próxima semana. De momento, en María Pita les superó por 1.000 (25.000 contra 24.000). A ver con taquilla de por medio.

En los últimos temas destacó el cantar Miudiño, con una confesión de amor por Galicia. También se atrevió con clásicos reguetoneros, mientras algunos de los músicos que lo acompañaban al comienzo ya descansaban en la barra del backstage, una vez el concierto se había ido a lo electrónico.