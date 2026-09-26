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A Coruña

La Domus acogerá el 3 de octubre la feria de tecnologías abiertas OSHWDem 2026

El evento, de acceso gratuito, ofrecerá talleres, concursos, charlas y demostraciones tecnológicas, con la robótica como una de sus grandes protagonistas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/09/2026 12:21
Domus
El Ideal Gallego
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La Domus volverá a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a la tecnología con la celebración, el próximo sábado 3 de octubre, de la feria de tecnologías abiertas OSHWDem 2026. El evento, organizado con la colaboración del Ayuntamiento de A Coruña, ofrecerá durante la jornada una amplia programación gratuita dirigida a personas de todas las edades y niveles de experiencia.

La feria reunirá actividades relacionadas con la electrónica, la robótica y la radioafición, además de charlas, talleres y demostraciones tecnológicas. La programación busca acercar las tecnologías abiertas y la divulgación científica al público general de una manera práctica y participativa.

El concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, destacó la importancia de este tipo de iniciativas para acercar la ciencia y la tecnología a la ciudadanía.

“Eventos como este son fundamentales para reforzar la divulgación científica en la ciudad, usando además como sede la Domus, que es una referencia de la divulgación a nivel nacional”.

Castro subrayó además que se trata de una jornada abierta a todas las edades y niveles de experiencia, concebida como una oportunidad tanto para despertar nuevas vocaciones e intereses como para profundizar en conocimientos ya existentes.

“Será una jornada abierta, para todas las edades y todos los niveles de experiencia. Una puerta para despertar intereses o aumentarlos. Desde el Gobierno de Inés Rey recibimos siempre con los brazos abiertos iniciativas así”, señaló.

Entre las propuestas de OSHWDem 2026 destacan las competiciones de robótica, que permitirán a los participantes poner a prueba sus creaciones en diferentes modalidades.

El concurso, que requiere inscripción previa, contará con varias categorías, entre ellas Laberinto, Siguelíneas Iniciación, Velocistas, Combate y Minisumo Hebocon. Las personas interesadas podrán participar tanto de forma individual como formando parte de un equipo.

La programación se completará con demostraciones y actividades vinculadas a distintas disciplinas tecnológicas, con propuestas adaptadas a diferentes niveles de conocimiento.

El objetivo de la feria es ofrecer un espacio para aprender, experimentar y compartir conocimientos en torno a las tecnologías abiertas, combinando divulgación y participación directa.

La entrada al evento será gratuita y las personas interesadas en conocer el programa completo, las actividades disponibles y los requisitos para participar en las competiciones pueden consultar toda la información en la web de OSHWDem.

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