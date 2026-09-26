La calle de San Andrés ya tiene su propia bandera

La bandera con la cruz de San Andrés luce en la calle del mismo nombre Javier Alborés

Hace tres meses, en los últimos compases de junio, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, proponía que la ciudad adoptara la bandera con la cruz de San Andrés como enseña municipal.

La regidora apelaba a la historia para recuperar la antigua enseña del Gremio de Mareantes, con el escudo de la ciudad incluido, para representar a la ciudad de A Coruña en la actualidad.

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Aunque desde ese momento la idea no ha pasado de ser una mera propuesta, hay quien parece verla con buenos ojos. En la que quizá sea la calle más apropiada para lucirla, la de San Andrés, luce estos días una de estas banderas, con las aspas azules sobre un fondo blanco y una versión del escudo de la ciudad en el centro. En un domicilio en torno al número 100 de la céntrica vía herculina cuelga esta enseña.

Cabe recordar que este verano, el Dépor también quiso hacer uso de este símbolo en una de sus equipaciones. Concretamente, la tercera camiseta que el equipo blanquiazul luce esta temporada en su regreso a Primera es completamente blanca, con la cruz de San Andrés en el pecho.

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La recepción de la propuesta

En el momento de lanzarla a la ciudadanía, la propuesta de Rey fue recibida con opiniones dispares.

Hay quien aplaudió abiertamente la idea de que A Coruña tenga una enseña propia que aluda al pasado de la ciudad, como debe ser el caso de quien ahora la luce públicamente en el centro de la urbe.

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Hay quien la vio con buenos ojos, aunque añadiría algún elemento más que recuerde a los colores del pendón de la ciudad, de color morado.

Y hay quienes, directamente, no ven necesario este paso, bien por considerar no es necesario añadir más elementos que el propio escudo, bien porque afirman que la ciudad ya tiene una enseña propia: el mentado pendón morado.