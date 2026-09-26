Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

La Agrupación Musical Albéniz celebró el décimo aniversario de su escuela 

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
26/09/2026 15:10
Agrupación musical Albeniz
Foto de los integrantes de la Escuela de Música Severiano Estévez 
Cedida
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Agrupación Musical Albéniz de A Coruña celebró el décimo aniversario de su Escuela de Música Severiano Estévez con un encuentro en su local de la plaza de Azcárraga. La entidad, fundada en 1928 reunió con movito de esta efeméride a alumnos, socios y antiguos alumnos, que compartieron un pincho durante la jornada. 

La agrupación, fundada en 1928, quiere conmemorar así una década de actividad de una escuela que mantiene vivo el legado de Severiano Estévez, maestro ya fallecido y una figura de referencia de la música de pulso y púa en A Coruña.

Profesor de bandurria, laúd y guitarra, Estévez desarrolló una intensa labor de difusión musical y fue fundador de numerosas rondallas en colegios de A Coruña y de su área metropolitana. Su trabajo acercó la música de plectro a varias generaciones de jóvenes y contribuyó a consolidar una tradición musical estrechamente vinculada a la ciudad.

La celebracion sirvió para poner en valor la trayectoria de una escuela que, durante estos diez años, ha contribuido a la formación musical de nuevas generaciones vinculadas a la agrupación. 

La actividad de la Agrupación Musical Albéniz continuará el próximo 17 de octubre, cuando su orquesta se desplazará hasta Astudillo, en la provincia de Palencia, para ofrecer una actuación. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Agrupación musical Albeniz

La Agrupación Musical Albéniz celebró el décimo aniversario de su escuela
Redacción
La diputada del PP Ana Belén Vázquez muestra un bote de gas pimienta

El PSOE pide la dimisión de Ana Vázquez, la diputada del PP que metió un bote de gas pimienta en el Congreso
EFE
Alfonso Rueda, en el foro Forbes Economic Summit 2026, este jueves

El PPdeG celebrará su congreso en noviembre en el que Rueda buscará su reelección: "Vamos por todo"
EP
Trinidad Palacios presenta su candidatura, acompañada por Aitor Neira, de Podemos

Sumar presenta su candidatura a las elecciones de A Coruña: “No queremos ser la llave de gobierno de Inés Rey”
Lara Fernández