Foto de los integrantes de la Escuela de Música Severiano Estévez Cedida

La Agrupación Musical Albéniz de A Coruña celebró el décimo aniversario de su Escuela de Música Severiano Estévez con un encuentro en su local de la plaza de Azcárraga. La entidad, fundada en 1928 reunió con movito de esta efeméride a alumnos, socios y antiguos alumnos, que compartieron un pincho durante la jornada.

La agrupación, fundada en 1928, quiere conmemorar así una década de actividad de una escuela que mantiene vivo el legado de Severiano Estévez, maestro ya fallecido y una figura de referencia de la música de pulso y púa en A Coruña.

Profesor de bandurria, laúd y guitarra, Estévez desarrolló una intensa labor de difusión musical y fue fundador de numerosas rondallas en colegios de A Coruña y de su área metropolitana. Su trabajo acercó la música de plectro a varias generaciones de jóvenes y contribuyó a consolidar una tradición musical estrechamente vinculada a la ciudad.

La celebracion sirvió para poner en valor la trayectoria de una escuela que, durante estos diez años, ha contribuido a la formación musical de nuevas generaciones vinculadas a la agrupación.

La actividad de la Agrupación Musical Albéniz continuará el próximo 17 de octubre, cuando su orquesta se desplazará hasta Astudillo, en la provincia de Palencia, para ofrecer una actuación.