Hace 25 años | El Deportivo gana al Manchester y aumenta su condición de grande

Naybet celebra el gol del triunfo del Deportivo El Ideal Gallego

Hace 25 años el Deportivo se imponía en Riazor al Manchester United para incrementar su condición de grande de Europa. En 1976, hace 50 años, el Gobierno Civil autorizaba la celebración de las cinco horas de “música galega” previstas en el auditorio de Santa Margarita, mientras que en 1951, hace 75, Franco agradecía el trato de la ciudad durante su estancia veraniega. Hace 100 años, en 1926, un arrancador de piedras hallaba el cadáver de una recién nacida en O Pedrido.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

El Deportivo gana al Manchester y aumenta su condición de grande

El Deportivo aumentó su condición de equipo grande de Europa con un histórico triunfo sobre el Manchester (2-1), que lo coloca como líder de su grupo de la Liga de Campeones. Los goles de Pandiani y Naybet, ambos en los instantes finales del partido, sirvieron para remontar el tanto logrado por los ingleses en la primera parte. Los aficionados blanquiazules llenaron Riazor y festejaron con júbilo la gesta de su equipo.

Por otra parte, el magistrado presidente del tribunal del jurado que emitió un veredicto de culpabilidad contra Dolores Vázquez por el asesinato de Rocío Wanninkhof, ha resuelto imponer a la procesada la pena de quince años y un día de prisión, así como la obligación de indemnizar a los herederos con 18 millones de pesetas.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Cinco horas de música galega autorizadas por el Gobierno Civil

Las cinco horas de “música galega” que se celebrarán en el auditorio del parque de Santa Margarita, con entrada libre, han sido autorizadas por el Gobierno Civil. Las comisiones de cultura del Colegio de Arquitectos y de la Asociación de la Prensa pretenden que esta iniciativa cobre importancia en años próximos.

Por otra parte, seis millones de pesetas del “gordo” han sido repartidos entre vecinos y empleados de industrias de la avenida de Chile. En total, diez personas se han llevado eses seis millones. Y el miniparo que, en solidaridad con los compañeros de Madrid en huelga y a la vez en defensa de sus propios intereses, protagonizaron los carteros de La Coruña se vio ampliado en cuanto a su duración y en cuanto a su intensidad.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

El agradecimiento de Franco y el robo de arena del Caramanchón

Celebró sesión la Permanente Municipal, bajo la presidencia del alcalde, señor Molina. Se dio cuenta de un telegrama del jefe de la Casa Civil del Caudillo que dice: “En nombre de S. E. el jefe del Estado, me complazco en hacerle presente su sincera gratitud por las amabilidades y atenciones de que fue objeto en La Coruña durante su reciente estancia veraniega, de la que guarda un recuerdo gratísimo. Salúdalo cordialmente”.

Además, el ponente de Policía da cuenta de que fue sorprendido un camión llevándose arena del Caramanchón, por lo que será multado su propietario, e informa el teniente de alcalde de Beneficencia que los barreños para el espigón de abrigo siguen causando daños en las lápidas y hasta la zona de los ceniceros amenaza ruina.

Portada de El Ideal Gallego del 26 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego

Un arrancador de piedras halla el cadáver de una bebé en el Pedrido

En las inmediaciones del Pasaje del Pedrido, cerca de la aldea de Morujo, a la orilla del mar, fue encontrado el cadáver de una niña recién nacida envuelto en un “jersey” y atado con dos gomas. Un hombre que arrancaba piedra de la playa vio desde lejos aquel extraño envoltorio y allegándose hasta él pudo comprobar que se trata del fúnebre hallazgo de la inocente criaturita de referencia.

Con el esplendor de costumbre, comenzó en el templo conventual de Santo Domingo el solemne novenario a la Virgen del Rosario. El sagrado recinto lucía sus mejores galas. Dada la gran devoción que el pueblo coruñés profesa a su excelsa patrona, no es de nada extraño la gran gran concurrencia que a estos cultos acude.