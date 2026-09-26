Francisco Narla | “De como María Pita los humilló, los ingleses no cuentan nada y merece 20 películas”

Francisco Narla con su libro ‘Santiago’, esta semana en la Fundación Luis Seoane Carlota Blanco

El tres, la Trinidad, tiene un enorme valor simbólico vinculado a la catedral de Santiago. Por ese motivo, abordar un proyecto novelístico vinculado al Camino, en concreto a más de mil años de su historia, no se podía hacer en un solo libro, sino en tres, publicados, precisamente, en los meses múltiplos de tres. Francisco Narla acaba de completar su saga ‘Compostela’ con la publicación de ‘Santiago’ (que completa a ‘Ultreia’ y ‘Suseia’), en la cual también cobra un especial protagonismo la defensa de A Coruña en 1589 y la figura de María Pita. Precisamente en A Coruña presentó la novela Narla esta semana, con un acto en la Fundación Luis Seoane.

“Hoy en día decimos ‘Buen Camino’, pero antes se decía ‘Ultreia’ y se respondía ‘et Suseia Santiago’”, explica el autor lucense sobre los títulos de las tres novelas de la trilogía, la cual se concibió como tal desde el minuto uno por lo complicado de abarcar en un solo libro “más de mil años de historia del Camino de Santiago”.

La primera parte, ‘Ultreia’, está dedicada “a la política, el poder, la corrupción, la parte más estamentaria, podríamos decir, del Camino”. La segunda, ‘Suseia’, está enfocada “al arte, a la belleza y a las representaciones del Camino”, mientras que esta última, ‘Santiago’, se acerca a “la espiritualidad y a la redención”. Pero siempre teniendo en cuenta la necesidad de conflicto: “Si los montescos y los capuletos se llevaran bien, no tendríamos ‘Romeo y Julieta’; si Sauron no estuviera activo y las fuerzas del mal no estuvieran reuniendo a su ejército en Mordor, cuando Gandalf le dice a Frodo ‘Vamos a tirar el anillo’, Frodo diría ‘pues aprovecho, me hago un picnic y me voy a Mordor a tirar el anillo’”, resume Narla entre risas.

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Nuestro pasado

Esta trilogía, entremezclando realidad y ficción, le permite también poner en valor determinados momentos de nuestra historia.

Destaca Narla, por ejemplo, “el nacimiento de la democracia parlamentaria moderna, que tiene lugar en el viejo reino de Galicia y León en el año 1188, cuando se celebran cortes y por primera vez los ciudadanos tienen el derecho a opinar, a pedir, a hacer; es algo realmente sorprendente, a 700 años de la Revolución Francesa, mucho antes de esa igualdad, legalidad y fraternidad y de muchas cosas y sus aspectos negativos, que no todo suena tan bonito como lo cuentan los franceses, nosotros ya estábamos reivindicando una posición del ciudadano no tan lejana a la moderna”.

En ‘Suseia’ se reivindica la figura del Mestre Mateo como artista, “el primer artesano que pasa a ser artista, esa transformación que en Italia se puso sobre la mesa 350 años después, en el Renacimiento, pues es un gallego el que se reivindica a sí mismo como autor del pórtico de la Gloria, como afirman los propios dinteles. Mateo se adelanta siglos”. Narla recuerda que el románico gallego nace de los canteros venidos de Francia, “pero el Camino se hace de vuelta, lo que Mateo hace se traslada de vuelta hacia Francia, transformando la estética y los gustos de todo un continente gracias a la brillantez de lo que se está haciendo en Compostela”.

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En la tercera entrega, tiene un gran protagonismo la defensa de A Coruña en 1589. “No se valora lo suficiente, pero es algo alucinante”, apunta Narla, mientras recuerda que, cuando la Pescadería cae, “las viudas y los huérfanos huyen a la Ciudad Vieja y se encierran entre las murallas, deciden mantener las velas encendidas en capillas y ermitas porque han decidido que prefieren morir de pie que vivir de rodillas”. Al hilo de este hecho y del nacimiento de la figura de María Pita como heroína, Narla apela al propagandismo inglés de la época. “Es un fracaso estrepitoso del cual se encarga muy bien la política y la propaganda de ocultar bajo la alfombra y llenarse la boca diciendo que el ataque el año anterior de la Armada Invencible, que en realidad se llamaba Grande y Felicísima Armada, había sido una catástrofe para la monarquía española, cuando no es cierto ni que sucediera de esa manera, porque la mayoría de las pérdidas no fueron en batalla, sino al intentar rodear las islas británicas. De hecho, el nombre de invencible lo pone un asesor de Isabel I para decir aquello de que me atacó el más grande, el más fuerte, como los niños pequeños”. “De como María Pita los humilló, los ingleses no cuentan nada y a mi me parece que merecería 20 películas de Hollywood”, asegura.

Tiempo y forma

Más de mil años de historia no es algo para abordar en poco tiempo. Aunque cuestionado sobre cuánto tiempo le ha dedicado, Narla sonríe y reconoce que es una “pregunta trampa”. “Le he dedicado de pleno los últimos tres años de mi vida al proyecto, pero, en realidad, sería imposible hacerlo si me lo hubiera propuesto hace 15 años”. Y para ejemplificarlo, cita a Picasso: “He tardado 60 años en aprender a pintar como un niño de seis”.

Y para responder a la pregunta de cómo mantenerse en el camino central y no desviarse demasiado hacia la ficción o hacia la realidad, Narla echa mano del “maestro”. “Cuando el bardo inmortal Shakespeare incluye en su ‘Julio César’ un reloj y le importa tres pijos, porque lo que importa es la acción, si el maestro tuvo ese morro enorme de cometer un anacronismo semejante, pues que vamos a hacer los alumnos”, apunta a aspectos como comprimir tiempos o reducir de siete u ocho obispos a uno los que trataron con Mateo durante sus trabajos en la catedral de Santiago, “narrativamente era más interesante”.