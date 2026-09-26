Familiares y educadores se concentran en María Pita por las escuelas municipales

La movilización fue convocada por la ANPAS das Escolas Infantís Municipais da Coruña Cedida

Más de 300 personas, familias y profesionales de las escuelas infantiles municipales de A Coruña, se concentraron este sábado en la plaza de María Pita para reclamar la defensa del modelo de educación infantil que se desarrolla en estos centros y pedir que las decisiones sobre su futuro tengan como prioridad el bienestar de los niños y niñas.

La movilización fue convocada por la ANPAS das Escolas Infantís Municipais da Coruña y se produce en el marco del proceso de licitación de la gestión de las escuelas. Las familias participantes defienden que la educación de 0 a 3 años debe mantener un marcado carácter educativo y no quedar condicionada exclusivamente por criterios económicos.

En el manifiesto difundido con motivo de la protesta, el colectivo sostiene que la educación infantil “non pode converterse nunha cuestión de prezo nin nunha oportunidade de negocio” y reclama mayor transparencia en el proceso de contratación.

Entre las principales reivindicaciones de las familias se encuentra que los criterios pedagógicos y la experiencia tengan un peso relevante en la adjudicación de la gestión de los centros.

La asociación también pide que se garantice la estabilidad de los equipos educativos y que los proyectos puedan adaptarse a las características y necesidades específicas de cada escuela.

El manifiesto pone el foco en la importancia de los primeros años de vida y reivindica la necesidad de contar con profesionales valorados, equipos estables y proyectos educativos sólidos. “Detrás de cada aula hai persoas”, señala el documento, que también destaca el papel de las familias en la construcción de la identidad de cada centro.

Otro de los aspectos que preocupa a las ANPAS es la posibilidad de que las familias pierdan espacios y tiempos para continuar desarrollando actividades dentro de las escuelas infantiles.

El colectivo menciona entre estas iniciativas las actividades formativas, propuestas de ocio y acciones de apoyo a la función educativa, además de actividades dirigidas específicamente a los niños y niñas.

Para las familias, las escuelas infantiles municipales no son únicamente espacios educativos en los que se desarrolla la actividad dentro de las aulas, sino también lugares de encuentro, participación y construcción de comunidad.

Por este motivo, reclaman que tanto las familias como los equipos educativos sean escuchados en las decisiones que afecten al futuro de los centros.

El colectivo defiende además que la educación de 0 a 3 años debe entenderse como un derecho vinculado al apoyo a las familias y a la igualdad de oportunidades.

En este sentido, las familias reivindican que cualquier decisión sobre el futuro de las escuelas tenga en cuenta, según recoge su manifiesto, “o benestar dos nenos e nenas e a continuidade dos seus proxectos educativos”.