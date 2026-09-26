El coruñés Luis Mosquera Caramelo será el primer juez español beatificado

Socorro, hija de Luis Mosquera Caramelo, muestra un pequeño retrato de su padre en su casa de Cuatro Caminos Entrevista a SocorroMosquera, hija del prÃ³ximo beato Luis Mosquera. Javier Alborés

El mismo día que mataron a su padre, Socorro Mosquera cumplía seis meses. Era el 27 de diciembre de 1936 y la Guerra Civil no dejaba de cobrarse víctimas en ambos bandos. Esta historia en concreto tuvo lugar en la bahía de Santander, en donde Luis Mosquera y otras 79 personas –en su mayoría sacerdotes o religiosos, aunque también había siete laicos– fueron fusiladas por los milicianos a bordo del tristemente famoso barco prisión ‘Alfonso Pérez’. El próximo 7 de noviembre, estos 80 mártires serán beatificados en una ceremonia en la catedral de Santander.

Allí estará la única que todavía vive de los cinco hijos que tuvo el juez coruñés, acompañada de gran parte de su familia.

De la parroquia de San Jorge

Luis Mosquera Caramelo, nació en A Coruña en 1900 y fue bautizado en la parroquia de San Jorge. Era hijo y nieto de magistrados y estudió Derecho en Santiago. Al acabar, se presentó a unas oposiciones para la vacante del juzgado de Las Palmas. Después fue destinado a Quiroga, en Lugo, en donde acabaría siendo destituido de su cargo supuestamente por tener una placa del Corazón de Jesús en la puerta de su casa. Finalmente fue restituido y reasignado al juzgado de Santoña, en Santander, en donde falleció a los 36 años.

Su hija Socorro no llegó a conocerle pero siempre hablaron de él en casa. “Es como si yo lo hubiese vivido todo, porque mi madre, según fuimos creciendo, nos contaba de mi padre, pero sin rencor ninguno –explica Socorro Mosquera–. Simplemente, nos contaba de la vida que teníamos en Santoña o de lo que había pasado en Quiroga”.

“Mi madre contaba que vivíamos en Santoña, encima del juzgado, y que un día, a las nueve de la noche o así, se oyeron pasos y mi padre dijo: ‘Me vienen a buscar’”.

“Mi madre contaba que vivíamos en Santoña, encima del juzgado, y que un día, a las nueve de la noche o así, se oyeron pasos y mi padre dijo: ‘Me vienen a buscar’. Y efectivamente, abrieron la puerta y se lo llevaron, sin más. Y él no tenía nada que ver con la política”. “No les gustaban las normas que daba, claro –matiza–; porque él denunció cómo estaba la cárcel, los presos, el maltrato y las malas condiciones... Y pensar que después él estuvo allí”.

Mosquera era amigo del párroco, Francisco González de Córdova, y a los dos fueron a buscarlos a sus casas y murieron el mismo día: “El párroco pidió que lo matasen el último, para poder dar las bendiciones”.

De lo que le contaron de su padre, a Socorro le impresiona “que le hubiesen ofrecido liberarlo en el barco si se pasaba al bando de ellos y que dijera que no, que hubiese tenido el valor y la fuerza de defender su fe”. “Mi vida habría sido otra distinta –reflexiona–, porque yo no sé lo que es un padre”.

Los abuelos de Socorro vivían “en María Pita, en una casa que también daba a La Marina” y allí se crio ella con sus hermanos.

Vuelta a A Coruña

Tras el fusilamiento, “nos quitaron la casa y todo”. “La familia de mi madre vivía en Madrid, pero era zona republicana y no podía ir, claro. Y la de mi padre estaba en Coruña –explica–; imagínate lo que es aparecer en casa de sus suegros, a los que no conocía, porque entonces no se iba a una boda a Canarias, que fue donde se casaron, con sus cinco hijos”. Los abuelos de Socorro vivían “en María Pita, en una casa que también daba a La Marina” y allí se crio ella con sus hermanos.

"Mi madre fue muy importante para nosotros; nos sacó adelante a los cinco como pudo, estudiamos todos con becas y como pudimos pero ella tuvo que hacer de padre y de madre al mismo tiempo –relata–; fue la primera mujer que trabajó en el Banco de España en Coruña".

La beatificación es la culminación de un proceso muy largo, iniciado hace más de veinte años, y “es como una recompensa de todo lo que sufrió, de todo lo que le hicieron, de la vida que pasó; es una recompensa por haber defendido su fe”.

“Denunció cómo estaba la cárcel, los presos, el maltrato, las condiciones... Y pensar que después él estuvo allí”

Esas creencias las transmitió también a su familia. “Somos religiosos y tengo un hermano sacerdote que estuvo 50 años de misionero en Chile y acaba de fallecer. Murió el 1 de junio, quince días después de que el Papa dijera que lo iban a beatificar. Dijo que ya no quería saber nada más de la vida, que ya había cumplido”.

“La víspera de la matanza, mi madre fue al barco con mi hermano, que tenía cinco años y medio. A ella no la dejaron pasar pero al miliciano le debió de hacer gracia el chiquillo y él sí entró. Y toda la vida recordó el encuentro: cómo estaba pelado al cero, con el mono... lo recordaba todo”.

“Después de tantos años, esto es una especie de restitución –admite Socorro–: de sus creencias, de lo que él renunció: su libertad, sus hijos, su mujer... O sea, a todo”.