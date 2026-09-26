A Coruña se convierte en epicentro del marketing digital con 600 profesionales reunidos en Palexco

Raiola Marketing Conference Cedida

La inteligencia artificial, el SEO, las redes sociales y el emprendimiento digital centran este sábado la atención del sector del marketing en A Coruña. Raiola Marketing Conference (RMC) reúne en Palexco a 600 profesionales en la novena edición de un congreso que vuelve a atraer a asistentes de distintos puntos de Galicia, España y otros países.

El carácter nacional de la cita queda reflejado en el origen de los participantes: el 80 % de los asistentes procede de fuera de A Coruña y un 26,8 % llega desde fuera de Galicia. En las dos últimas ediciones, el público procedía de 43 provincias, 132 municipios y diez países.

Durante una jornada que se prolongará de 9:00 a 20:00 horas, 15 profesionales vinculados al marketing digital participarán en ocho ponencias y dos mesas redondas. El encuentro también podrá seguirse en streaming.

La inteligencia artificial, protagonista del congreso

La IA es uno de los grandes asuntos de esta edición. Su impacto se abordará desde diferentes perspectivas: desde la automatización de tareas cotidianas hasta los cambios que está provocando en el SEO, la creación de contenidos y los perfiles profesionales del sector.

“Está cambiando a una velocidad enorme la forma de trabajar de todo el sector”, explica Álvaro Fontela, cofundador y CEO de Raiola Networks, empresa organizadora del congreso. “Nos parecía importante generar un espacio para analizar esos cambios con gente que está en la vanguardia”.

La jornada arrancará con Miguel Florido, que explicará cómo utilizar la inteligencia artificial para optimizar el trabajo de los profesionales del marketing. Le seguirán Roxana Falasco, Alvar González y Guille Bouzas, con intervenciones centradas en vídeo, monetización de audiencias y conversión de las redes sociales en ventas.

Uno de los momentos destacados de la mañana será la mesa redonda dedicada a la actualidad del SEO, en la que participarán Luis M. Villanueva, MJ Cachón, Chuiso y Olga Ortega, esta última especializada en inteligencia artificial aplicada al posicionamiento.

El bloque matinal se cerrará con David Bonilla, cofundador de Pétalo y autor de La Bonilista, que abordará cómo construir un proyecto profesional a partir de una comunidad de apenas 1.000 personas.

La actividad continuará por la tarde con Hugo López, especialista en embudos de venta, que centrará su intervención en la creación de anuncios capaces de captar la atención de los usuarios.

El emprendimiento será otro de los ejes de la jornada con una mesa redonda en la que participarán David Marchante, Alejandro Novás y Ángel Pardo.

La programación continuará con Anna Pavlyuk, CEO de TUMADRE Marketing y creadora de contenido con más de 120.000 seguidores, que analizará cómo combinar viralidad y conversión en Instagram.

El cierre del congreso correrá a cargo de Brais Moure, ingeniero de software y divulgador conocido como MoureDev. Su intervención, titulada “Cómo sobrevivir a una IA que intenta reemplazarte”, pondrá el foco en los cambios que la inteligencia artificial está introduciendo en el mercado laboral y en la necesidad de adaptarse a un escenario profesional en transformación.