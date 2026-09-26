Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Ofrenda floral a María Pita
A Coruña

A Coruña rinde homenaje a la “permanente sorpresa” que fue la figura de doña Emilia Pardo Bazán

Óscar Ulla
Óscar Ulla
26/09/2026 17:55

A Coruña sigue rindiendo homenaje a su gran escritora, doña Emilia Pardo Bazán, de la que este mes de septiembre se cumplen 175 años de su nacimiento. Este sábado el tributo fue en forma de ofrenda floral a los pies de la versión pétrea de la propia Pardo Bazán situada en pleno corazón de los jardines de Méndez Núñez.

El Circo de Artesanos organizaba este acto junto al monumento de Emilia Pardo Bazán para rendir tributo a quien su presidente, Roberto Parga, etiquetó como una “permanente sorpresa”. “Emilia Pardo Bazán foi permanentemente unha sorpresa. Sorprendeu no momento, soprendeu coa súa inmensa obra, soprendeu ocupando lugares que ata o momento ningunha muller tiña logrado alcanzar”, enunciaba Parga, recordando que fue presidenta de honor del Circo de Artesanos, “sorpresivamente, unha muller nunha sociedade na que só podían acceder os homes e ela ostentaba a máxima representación”, añadía, recordando que, a cambio, la entidad la intentó ayudar a acceder a la Real Academia Española.

Pazo meiras

Pardo Bazán 'vuelve' a Meirás en el 175 aniversario de su nacimiento: solicitan el traslado de sus restos a Sada

Más información

Esa ayuda nacía también por el empeño que puso la escritora coruñesa en que visitaran la ciudad, y por tanto la entidad recreativa, personalidades de la talla de Unamuno, Azcarte o Castelar, entre muchos otros. parga recordó también que el Circo fue el lugar que permitió a doña Emilia exponer “as súas ideas sobre o naturalismo ou sobre o papel da muller na sociedade”.

Al acto acudieron representantes de la corporación herculina, miembros de la Real Academia Galega (RAG), cigarreras (que se encargaron de depositar las flores a los pies de doña Emilia, manteniendo ese fuerte vínculo que se creó cuando la autora concibió ‘La Tribuna’) o el Orfeón Herculino, que interpretó el himno gallego al acabar el acto.

Arriba, Casares Quiroga, Cornide, Dato, Fernando Rey y Joaquín Vaamonde; abajo, María Casares, Menéndez Pelayo, Papus, Sofía Casanova y Germán Taibo

Los ilustres coruñeses que todavía están enterrados fuera de la ciudad

Más información

En representación de la Academia Galega acudió la académica María López Sández, que aseguraba en su alocución: “Unha cidade sempre ten unha débeda con aqueles escritores e escritoras que tamén contribuiron a formala. Esta estatua é unha das inscricións no espazo do inmenso legado de Emilia Pardo Bazán nesta Marineda, a súa cidade”.

“É, por tanto, unha ocasión que debemos celebrar, esta débeda que temos con ela. Ela deixou escrito que reivindicaba para as mulleres o dereito a deixar marcado cun trazo de luz o seu paso polo mundo. Non cabe dúbida de que o fixo”, concluía la académica, antes de la ofrenda y del himno.

Una de las pinturas de los techos del Circo de Artesanos

Diez tesoros que esconde la sociedad más antigua de Galicia, que celebra 179 años

Más información

Te puede interesar

MADRID, 22/09/2026.- La vecina de 87 años, Maricarmen Abascal (i), acompañada por representantes del movimiento vecinal ´Inquilinas de Madrid´, se han concentrado este martes en la madrileña calle de Alcalde Sainz de Baranda ante el intento de desahucio de su vivienda situada en la madrileña calle Alcalde Sainz de Baranda. EFE / Nahia Peciña.

Maricarmen pide a Pedro Sánchez un decreto que sea "el primer paso para acabar con el sistema" que permitió su desahucio
Europa Press
Formoso, con presidentes de centros de emigrantes en Argentina

La Diputación apoya el salto al formato digital de la radio del Centro Betanzos de Buenos Aires
Redacción
Rama caída en La Marina junto al Copacabana

Susto monumental en plenos Cantones de A Coruña tras el desplome de una rama de grandes dimensiones
Guillermo Parga
Rufina Rodríguez Morales, Rufi, una peregrina puertorriqueña de 98 años que brinda y regala Chupa Chups, cree haberse convertido este sábado en la persona de mayor edad de la ruta al completar 'anciana' su sexto camino, y con el deseo de repetir hasta el siglo si encuentra quien quiera asegurarla.Para los 99 ya tiene apalabrada la póliza de asistencia, contó a su llegada a Compostela entre aplausos, un sinfín de fotos y muchos comentarios jocosos, sobre todo su: "Ahora voy a estrellarme", en alusión a una marca de cerveza, Estrella Galicia, que ha ido tomando en "cañitas" y que, según ella, le ha permitido avanzar a paso ligero..

El Camino de Santiago de la peregrina puertorriqueña de 98 años que brinda y regala dulces
EFE