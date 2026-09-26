A Coruña rinde homenaje a la “permanente sorpresa” que fue la figura de doña Emilia Pardo Bazán

A Coruña sigue rindiendo homenaje a su gran escritora, doña Emilia Pardo Bazán, de la que este mes de septiembre se cumplen 175 años de su nacimiento. Este sábado el tributo fue en forma de ofrenda floral a los pies de la versión pétrea de la propia Pardo Bazán situada en pleno corazón de los jardines de Méndez Núñez.

El Circo de Artesanos organizaba este acto junto al monumento de Emilia Pardo Bazán para rendir tributo a quien su presidente, Roberto Parga, etiquetó como una “permanente sorpresa”. “Emilia Pardo Bazán foi permanentemente unha sorpresa. Sorprendeu no momento, soprendeu coa súa inmensa obra, soprendeu ocupando lugares que ata o momento ningunha muller tiña logrado alcanzar”, enunciaba Parga, recordando que fue presidenta de honor del Circo de Artesanos, “sorpresivamente, unha muller nunha sociedade na que só podían acceder os homes e ela ostentaba a máxima representación”, añadía, recordando que, a cambio, la entidad la intentó ayudar a acceder a la Real Academia Española.

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Esa ayuda nacía también por el empeño que puso la escritora coruñesa en que visitaran la ciudad, y por tanto la entidad recreativa, personalidades de la talla de Unamuno, Azcarte o Castelar, entre muchos otros. parga recordó también que el Circo fue el lugar que permitió a doña Emilia exponer “as súas ideas sobre o naturalismo ou sobre o papel da muller na sociedade”.

Al acto acudieron representantes de la corporación herculina, miembros de la Real Academia Galega (RAG), cigarreras (que se encargaron de depositar las flores a los pies de doña Emilia, manteniendo ese fuerte vínculo que se creó cuando la autora concibió ‘La Tribuna’) o el Orfeón Herculino, que interpretó el himno gallego al acabar el acto.

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En representación de la Academia Galega acudió la académica María López Sández, que aseguraba en su alocución: “Unha cidade sempre ten unha débeda con aqueles escritores e escritoras que tamén contribuiron a formala. Esta estatua é unha das inscricións no espazo do inmenso legado de Emilia Pardo Bazán nesta Marineda, a súa cidade”.

“É, por tanto, unha ocasión que debemos celebrar, esta débeda que temos con ela. Ela deixou escrito que reivindicaba para as mulleres o dereito a deixar marcado cun trazo de luz o seu paso polo mundo. Non cabe dúbida de que o fixo”, concluía la académica, antes de la ofrenda y del himno.