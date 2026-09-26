Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Marcha por el Día Internacional de Personas Sordas
A Coruña

A Coruña acogió la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas con una marcha reivindicativa

La FAXPG organizó una jornada con batucada y actividades culturales para visibilizar las reivindicaciones de la comunidad sorda

Belén Cebey
Belén Cebey
26/09/2026 13:03

A Coruña acogió este sábado la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas, una jornada organizada por la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) que combinó reivindicación, participación y actividades culturales. 

Los actos comenzaron a las 11:30 horas en la plaza de Pontevedra, desde donde partió una marcha reivindicativa que recorrió las calles de la ciudad. La movilización contó además con el acompañamiento de una batucada, que puso ritmo a una jornada destinada a dar visibilidad a la comunidad sorda y a sus reivindicaciones. 

La celebración reunió a personas sordas, familias, representantes de asociaciones y ciudadanía, en un encuentro que buscó poner el foco en la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más accesible e inclusiva.

La jornada incluyó también diferentes actividades culturales, que permitieron prolongar la celebración y crear un espacio de encuentro para la comunidad sorda y para todas las personas que se sumaron a la convocatoria.

Te puede interesar

Manifestación escuelas municipales

Familiares y educadores se concentran en María Pita por las escuelas municipales
Redacción
El ideal gallego

La Domus acogerá el 3 de octubre la feria de tecnologías abiertas OSHWDem 2026
Redacción
Calle Domingo Sierra en Vilaboa

Culleredo invierte 303.000 euros para completar la reforma de la calle Domingo Sierra en Vilaboa
Redacción
Congreso Raiola Marketing Conference

A Coruña se convierte en epicentro del marketing digital con 600 profesionales reunidos en Palexco
Redacción