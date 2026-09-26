A Coruña acogió la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas con una marcha reivindicativa

A Coruña acogió este sábado la celebración del Día Internacional de las Personas Sordas, una jornada organizada por la Federación de Asociacións de Persoas Xordas de Galicia (FAXPG) que combinó reivindicación, participación y actividades culturales.

Los actos comenzaron a las 11:30 horas en la plaza de Pontevedra, desde donde partió una marcha reivindicativa que recorrió las calles de la ciudad. La movilización contó además con el acompañamiento de una batucada, que puso ritmo a una jornada destinada a dar visibilidad a la comunidad sorda y a sus reivindicaciones.

La celebración reunió a personas sordas, familias, representantes de asociaciones y ciudadanía, en un encuentro que buscó poner el foco en la necesidad de seguir avanzando hacia una sociedad más accesible e inclusiva.

La jornada incluyó también diferentes actividades culturales, que permitieron prolongar la celebración y crear un espacio de encuentro para la comunidad sorda y para todas las personas que se sumaron a la convocatoria.