Woody Allen en el Asador Gonzaba de Madrid Instagram Asador Gonzaba Madrid

Woody Allen ya prepara su regreso a los rodajes y, antes de ponerse detrás de las cámaras, ha hecho una parada gastronómica en un restaurante con sello gallego. El cineasta estadounidense visitó el Asador Gonzaba Madrid, un establecimiento perteneciente a una cadena que también cuenta con restaurante en A Coruña.

La visita se produce unos días antes de que Allen comience a rodar en la capital su nueva película, conocida provisionalmente como 'Wasp 2026'. El rodaje arrancará el próximo 5 de octubre y tendrá Madrid como uno de sus principales escenarios.

El detalle que conecta la visita de Woody Allen con A Coruña está en el propio restaurante elegido por el director. Gonzaba es un grupo de origen gallego que mantiene establecimientos en Madrid, A Coruña y Santiago de Compostela. El grupo está presente en Galicia desde hace más de 40 años. Su origen se remontan al Bodegón Gonzaba en Santiago y su filosofía gira alrededor de la materia prima gallega y la cocina al fuego. En A Coruña inauguraron Asador Gonzaba de A Coruña en 2011 y en 2022 llegó Asador Gonzaba Madrid, ampliando presencia sin perder sus raíces.

La visita llega en la antesala de uno de los proyectos cinematográficos más esperados de Allen. Denominada provisionalmente como 'WASP 2026', el cineasta ha firmado un contrato privado con la Comunidad de Madrid por más de un millón de euros, para el patrocinio de la campaña de promoción de la cinta con la agrupación de interés económico.