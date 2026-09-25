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A Coruña

Un emblemático comercio de A Coruña se cuela en los Oscar

Abanicos de La Crisálida visten a personajes de 'La Bola Negra', la nueva película de Los Javis 

Lara Fernández
Lara Fernández
25/09/2026 12:37
Ramón, propietario de La Crisálida
Ramón, propietario de La Crisálida
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Es el pequeño comercio más viral de A Coruña. Con más seguidores en Tiktok que Amazon, Aliexpress, El Corte Inglés o influencers de la talla de María Pombo, La Crisálida (San Andrés, 54) estará presente en la gala de los Oscar. Los vídeos de Ramón Santos, propietario de la emblemática mercería, llegaron a ojos de Javier Calvo y Javier Ambrossi, Los Javis, cuya última película, ‘La bola negra’, se estrena este viernes en España.

Fue entonces cuando la productora de los directores, Suma Content, se puso en contacto con el coruñés. El objetivo: hacerse con abanicos de su tienda para el rodaje de la candidata a mejor película internacional en los premios Oscar. “El 11 de septiembre del año pasado contactaron conmigo desde la productora de Los Javis porque estaban buscando abanicos originales de los años 30 y 40 para la película. Por supuesto, les proporcionamos todos los abanicos que quisieron. Cuando la estrenaron en Cannes vimos un trocito de imagen de la película y reconocimos justo un abanico nuestro, que nos hizo muchísima ilusión”, asegura.

La Crisálida, la mercería más viral de A Coruña, entra en el top de empresas gallegas más seguidas en redes sociales

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Santos invita a todos los coruñeses a fijarse en estos accesorios cuando vayan a ver la película, cuyo estreno en A Coruña llega con salas casi agotadas. “Un cachito de La Crisálida, un cachito de A Coruña, irá a los Oscar, es una noticia increíble porque somos un pequeño comercio”, celebra emocionado.

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