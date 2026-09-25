Terminada la estructura de la parte más polémica de la reforma de los Cantones: el ascensor del parking

parking ascensor

Cada día, las obras de los cantones avanzan un poco más, y ya se ha completado la estructura de una de sus partes más polémicas: el ascensor del parking. Bautizada por Miguel Lorenzo, portavoz del PP y candidato a la Alcaldía como “ bunker”, la critica porque tapa la visión del Obelisco y ha prometido derribarla si gana las elecciones municipales de mayo.

Es cierto que la alcaldesa, Inés Rey, se juega mucho en esta obra, la más importante desde que llegó a María Pita, porque afecta a lo que ella denomina “sala de estar de los coruñeses”. Desde que comenzó, cada avance ha venido acompañado de un fuerte debate. Por ejemplo, sobre los bancos, que algunos consideraban incómodos y otros simplemente antiestéticos.

En este aspecto hay que destacar el graderío instalado como solución para ‘disimular’ la nueva salida del parking subterráneo, y que también ocupa bastante espacio. Esta semana ha instalado la plataforma de madera donde se sienta el público, de manera que su aspecto es más acorde con el resto de los bancos de diversas formas y tamaños que jalonan todo el tramo que va desde calle Real hasta plaza de Mina, que ahora forma parte integral de los Cantones.

Obras en los Cantones Carlota Blanco

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Falta de verde

Otra crítica que ha debido afrontar Rey es la falta de verde en la zona. La existencia de un parking subterráneo limita mucho la plantación de árboles, aunque si se ha instalado una maceta con tres ejemplares junto al Obelisco, también se ha tenido que trasladar el metrosidero, de mayor porte, para hacer sitio precisamente al ascensor.

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El robusto ejemplar lleva muriéndose desde su traslado, en noviembre del año pasado, y todo apunta a que ya está seco y muerto. Sin embargo, de momento el gobierno local no ha anunciado su retirada. Originalmente, en torno al árbol se iba a instalar un banco más, este circular, para que los coruñeses pudieran sentarse a disfrutar de su sombra.