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Demolición calle Casares Quiroga
A Coruña

Retiran los restos del voladizo que se desplomó en Casares Quiroga

El acceso al garaje continúa cerrado

Abel Peña
Abel Peña
25/09/2026 12:48

Las comunidades de los números 9 y 11 de Casares Quiroga todavía no han recuperado la normalidad que perdieron cuando se desplomó el voladizo que cubren la entrada el garaje. El suceso ocurrió en la noche del martes al miércoles, pero todavía no es seguro el acceso a los coches.

El Ayuntamiento había ordenado a la comunidad   que retirara los escombros que obstruían la vía pública, y eso están haciendo, demoliendo lo que queda del voladizo para garantizar la seguridad. El edificio es de los años 70 y presenta filtraciones de agua en el garaje que pueden haber afectado al alero, lo que explicaría el derrumbe. 

Este había tenido lugar durante la medianoche, lo que favoreció que nadie resultara herido. Los Bomberos se desplazaron al lugar, pero no llegaron a actuar. 

Desplome en un edificio de Casares Quiroga (A Coruña)

Espectacular derrumbe en el garaje de un edificio de A Coruña

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