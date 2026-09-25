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A Coruña

Los premios Brúxula do Ano 2026 reconocen a Luis de Valdivia, la familia Pérez Canal y David Conde

A Coruña acogerá la entrega de los galardones el 29 de septiembre

Contenido Especial
25/09/2026 03:43
El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia
El presidente de Ecoener, Luis de Valdivia, uno de los premiados
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A Coruña acogerá el martes 29 de septiembre la entrega de los premios Brúxula do Ano 2026 - Galicia, de la delegación gallega del Instituto Español de Analistas, con el patrocinio de Eudita auditores. El acto, que tendrá lugar a las 19.00 horas en la Sede de Afundación, reconocerá la trayectoria de varios empresarios y también a socios del Instituto Español de Analistas.

En esta primera edición, se otorgará el galardón a la Trayectoria Empresarial a Luis de Valdivia, por sus más de 37 años al frente de Ecoener y su liderazgo en el plan de crecimiento internacional tras la salida a Bolsa. Además, el premio a la Trayectoria Familiar recae en los Pérez Canal, de Aceites Abril, por su crecimiento y bien hacer, liderado por la tercera generación. Por último, el reconocimiento al Nuevo Talento será para David Conde, CEO de Coinscrap Finance, por su proyección en la vanguardia tecnológica gallega.

En el mismo acto se hará entrega de las brújulas de plata y bronce a los socios que cumplen 25 y 10 años en la institución, respectivamente.

El encuentro tiene como objetivo convertirse en punto de encuentro para celebrar los "valores compartidos y rendir homenaje a la excelencia y el compromiso profesional de los analistas de la región".

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