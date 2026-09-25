Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Piden cuatro años de cárcel por robar en un garaje de A Coruña

De un coche se llevó incluso la caja de repuesto de las lamparillas del vehículo

Abel Peña
Abel Peña
25/09/2026 14:25
Audiencia Provincial de A Coruña
Audiencia Provincial de A Coruña
Patricia G. Fraga
beowner620V2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el acusado de robar en un garaje de A Coruña. Todavía se ignora cómo accedió la lugar, pero una vez allí, rompió la ventanilla de un Land Rover, para robar un estuche con DS, gafas de sol, el mando a distancia e incluso la caja de repuesto de las lámparas del vehículo. Luego trató de robar en otro vehículo, sin llegar a romper la ventanilla.

El valor de lo robado no es muy alto, pero en total, los daños ascienden a más de 1.500 euros. El fiscal lo considera culpable de robo con fuerza en casa habitada. El caso se juzgará próximamente. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Concentración para reclamar mejoras en el transporte, en la mañana de este viernes

Un centenar de personas se concentra en Miño para reclamar un bus exclusivo para escolares
Noelia Díaz
uxia y armand udc

A Coruña vuelve a la prehistoria: un estudio de la UDC revela cómo eran las lluvias hace 11.000 años
Dani Sánchez
Exposición de Playmobil

La Feria Playmobil vuelve al Recinto Ferial de Curtis
Redacción
Edificio adquirido por Abanca en Madrid

Abanca compra la sede del British Council para convertirla en su edificio insignia en Madrid
Redacción