A Coruña
Piden cuatro años de cárcel por robar en un garaje de A Coruña
De un coche se llevó incluso la caja de repuesto de las lamparillas del vehículo
La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el acusado de robar en un garaje de A Coruña. Todavía se ignora cómo accedió la lugar, pero una vez allí, rompió la ventanilla de un Land Rover, para robar un estuche con DS, gafas de sol, el mando a distancia e incluso la caja de repuesto de las lámparas del vehículo. Luego trató de robar en otro vehículo, sin llegar a romper la ventanilla.
El valor de lo robado no es muy alto, pero en total, los daños ascienden a más de 1.500 euros. El fiscal lo considera culpable de robo con fuerza en casa habitada. El caso se juzgará próximamente.