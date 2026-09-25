Piden cuatro años de cárcel por robar en un garaje de A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para el acusado de robar en un garaje de A Coruña. Todavía se ignora cómo accedió la lugar, pero una vez allí, rompió la ventanilla de un Land Rover, para robar un estuche con DS, gafas de sol, el mando a distancia e incluso la caja de repuesto de las lámparas del vehículo. Luego trató de robar en otro vehículo, sin llegar a romper la ventanilla.

El valor de lo robado no es muy alto, pero en total, los daños ascienden a más de 1.500 euros. El fiscal lo considera culpable de robo con fuerza en casa habitada. El caso se juzgará próximamente.