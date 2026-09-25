Nace en Os Mallos una nueva asociación vecinal para velar por la seguridad del barrio

José Robles (miembro de la directiva) y Ana Fernández Neira, presidenta de la nueva asociación Javier Alborés

Os Mallos cuenta con asociaciones vecinales y comerciales muy asentadas y ligadas a los residentes del barrio. Pero este viernes se presentó en sociedad una nueva entidad que quiere velar por la seguridad y el mantenimiento de sus calles.

Presidida por Ana Fernández Neira, vecina de la zona, la Asociación Vecinal Independiente Mallos-Vioño inauguró su local, situado en el Centro Municipal Asociativo Ramón Cabanillas (avenida de Arteixo, 85), en el que pretenden asentar un nuevo punto de encuentro para canalizar todas las demandas vecinales. “Hubo un tiempo en el que se dijo que el barrio estaba tranquilo y veíamos que no, ya que había hurtos, robos, etc. Queremos mirar por los vecinos”, señala la presidenta. Inaugurar este local es todo un logro, dice, ya que costó “mucho”, que se lo otorgasen: “Fue posible gracias a Nereida Canosa, del PSOE, y a José Ramón Amado, del PP”.

Con el nuevo espacio ya en marcha, la nueva asociación quiere hacer un llamamiento a todos los vecinos. “Queremos convocarlos a todos y que sepan que tienen un sitio al que llamar para todo aquello que necesiten. Es un espacio destinado a canalizar las demandas, a emprender actividades culturales, roteiros, carreras, etc. Incluso si hay gente de edad avanzada que necesiten que se les eche una mano, cualquier cosa”, comenta Neira.

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No solo eso, la entidad vecinal quiere poner el foco en mejorar cuestiones del barrio. “Lucharemos todos los días por la seguridad y el mantenimiento. Queremos ser un barrio confortable”, asegura la presidenta de la asociación.

Neira reconoce que se ha invertido en el barrio y que “se están haciendo cosas en él”, pero desde su nueva andadura “apolítica”, considera que “hay falta de mantenimiento, tanto en lo no hecho como en lo ya hecho”.

Pese a no querer “dar la voz de alarma”, algo que, sostiene, “hace daño a los comerciantes”, la seguridad es una cuestión a mejorar. “Estamos permanentemente en contacto con la Policía Nacional y con el Ayuntamiento”, afirma, mientras expone que “pico y pala, se van haciendo cosas”.

Os Mallos “es un barrio bonito, agradable, pero que necesita mejorar”. El objetivo principal es que los vecinos “vivan mejor”, y por ello está dispuesta a trabajar codo con codo con la otra asociación del barrio, la Plataforma Veciñal Os Mallos, presidida por Pili Neira. “No tenemos ningún problema con la otra asociación. Me gustaría trabajar a la par y tener comunicación directa. Nosotros no vamos a hacer campaña electoral a ningún partido, solo queremos una mejora del barrio y que los vecinos vivan mejor”, concluye.

Os Mallos es un barrio con una elevada concentración de población y una realidad vecinal diversa. Y ahora, desde este viernes, cuentan con dos locales vecinales.