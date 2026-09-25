Miles de mujeres llenarán de rosa A Coruña este domingo por la Carrera de la Mujer

Un momento de la presentación de la Carrera de la Mujer, esta mañana, en el Ayuntamiento Cedida

A Coruña acogerá este domingo, 27 de septiembre, una nueva edición de la Carrera de la Mujer, una de las citas deportivas y sociales más multitudinarias del calendario de la ciudad, que volverá a convertir las calles coruñesas en una gran marea rosa con la participación de miles de mujeres de todas las edades.

Acnur se alía con la Carrera de la Mujer de A Coruña para visibilizar a las refugiadas Más información

La concejala de Bienestar Social, Nereida Canosa, participó esta mañana en la presentación de la prueba, junto a representantes de la organización y de las diferentes entidades y colectivos implicados en esta edición. Durante el acto, Canosa destacó la evolución experimentada por la participación femenina en las últimas décadas. Cuando la Carrera de la Mujer nació, en el año 2004, las mujeres representaban menos del 7% de las personas que participaban en las carreras populares, un porcentaje que hoy se acerca al 40%. “Detrás desta evolución hai mulleres que abriron camiño e outras que decidiron seguilo”, señaló la concejala. En este sentido, Canosa hizo hincapié en las generaciones más nuevas: "“Queremos que as nenas medren sabendo que non hai deportes, profesións ou responsabilidades que non sexan para elas”, apuntou. Para a concelleira, esa transformación debe ir acompañada tamén da acción das administracións públicas, porque “a igualdade constrúese con dereitos, recursos e servizos públicos que permitan ás mulleres vivir con liberdade e autonomía”.

Deporte y sensibilización

La Carrera de la Mujer volverá a combinar la práctica deportiva con la sensibilización alrededor de diferentes realidades que afectan a las mujeres. Una de ellas será la violencia machista, con la presencia un año más del 016 nos dorsales de las participantes. La salud de las mujeres será otro de los ejes de la cita, que mantiene su compromiso con la sensibilización, la prevención y la investigación alrededor del cáncer de mama y que en esta edición volverá a contribuir a la visibilización del cáncer de mama metastásico. En esta edición, la organización destinará íntegramente a Acadar la recaudación obtenida a través de los dorsales solidarios y realizará una entrega de 1.200 euros a Semilla para el Cambio para apoyar sus programas de empleabilidad y autonomía económica de mujeres en situación de vulnerabilidad.

Del entrenamiento a la comida: las claves para convertir la Carrera de la Mujer de A Coruña en un hábito Más información

Durante la salida, que será a las 10.00 horas de la avenida de Buenos Aires -en las inmediaciones del complejo deportivo de Riazor-, además, se le rendirá homenaje a la atleta paralímpica Adiaratou Iglesias: "Adi é un exemplo de como abrir camiño fronte ás barreiras”, destacó Canosa. En total, las participantes completarán un recorrido de 6,3 kilómetros por las calles de la ciudad, antes de las actividades posteriores a la prueba. La feria de la corredora se instalará previamente en Palexco y abre este viernes de 16.00 a 20.00 horas y este sábado, de 10.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas. En este espacio se podrán recoger los dorsales y estarán disponibles las últimas inscripciones para participar en la carrera.