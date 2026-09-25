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A Coruña

Los sándwiches más famosos de A Coruña se alían con Pull&Bear: "Cuando nos llamaron, dije que sí al momento"

El Emporio prepara 300 de sus bocadillos y 60 litros de limonada para la tienda efímera del gigante textil

Lara Fernández
Lara Fernández
25/09/2026 19:37
Valentín Cuñarro (derecha), propietario del Emporio de los Sándwiches, frente al escaparate de La Esquina de Pull&Bear
Valentín Cuñarro (derecha), propietario del Emporio de los Sándwiches, frente al escaparate de La Esquina de Pull&Bear
El Emporio de Los Sándwiches
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Una llamada que no llega todos los días. Vicente Cuñarro, propietario de El Emporio de los Sándwiches, sigue este viernes emocionado por lo que ocurrió 24 horas antes. La Esquina de Pull&Bear, la tienda efímera en A Coruña de la firma, situada en el cruce de Rosalía de Castro con la calle Ferrol, repartió gratis a sus clientes los sándwiches más famosos de la ciudad. 

"Hacer una cosa tan bonita con una empresa tan grande es muy guay y supone un gran prestigio. Además, nos pusieron las cosas muy fáciles", señala Cuñarro. Además de recibir la propuesta de Inditex, el gigante textil también reprodujo el rótulo del establecimiento situado en el número 17 de la plaza del Comercio. "Es la primera vez que el rótulo sale del local, lo plasmaron en un vinilo", dice. 

El pedido que les hizo Inditex para este evento, que duró dos horas, fue de 300 sándwiches y sesenta litros de limonada. Así, las personas que acudieron a La Esquina de Pull&Bear en este tiempo, pudieron degustar gratis uno de los manjares más conocidos de A Coruña. "Estamos muy ilusionados, cuando nos llamaron dije que sí al momento. Ya tomé la decisión al coger el teléfono", relata.

Es la primera vez, además, que preparan sándwiches para llevar. "No tenemos este servicio porque el sándwich caliente, cuando enfría, pierde calidad. Estos eran fríos", añade Cuñarro, quien reconoce que, a día de hoy, "estamos todos los días petados, con las treinta mesas ocupadas y gente esperando para sentarse cuando se liberan". 

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