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A Coruña

Los estudiantes se atreven a descubrir los misterios de la ciencia: “Me vino bien para orientar mi futuro”

La sexta edición de la G-Night ofreció en las siete ciudades gallegas más de 200 actividades de divulgación

Dani Sánchez
Dani Sánchez
25/09/2026 20:29
La UDC lleva adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividades
La jornada de la mañana del viernes en la Domus
Carlota Blanco
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A Coruña se convirtió este viernes en un gran laboratorio científico. Y es que, durante toda la jornada, con motivo de la sexta edición de la Noite Galega das Persoas Investigadoras (G-Night) –que se celebra cada año el último viernes de septiembre–, el conocimiento se acercó a todos aquellos dispuestos a atreverse a descubrir los misterios de la ciencia y la tecnología de la mano de los investigadores de la ciudad. 

El evento, que ofreció más de 200 actividades de divulgación en toda la comunidad gallega, se presentó en la urbe herculina en cuatro grandes localizaciones: la Domus, el Muncyt, los campus de la UDC y la dársena de la Marina con el objetivo de que tanto estudiantes como adultos observasen de primera mano las curiosidades de la investigación y su impacto en la ciudadanía.

Por la mañana, más de cincuenta alumnos de Bachillerato aterrizaron en la Domus para conocer la ciencia en programas como ‘La aventura del sueño’, ‘La vida celular de las enfermedades' o ‘Cómo se navega por el cuerpo humano'

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La G-Night 2026, en fotos

La UDC lleva adelante esta iniciativa europea de divulgación científica que transforma diferentes espacios de la ciudad en lugares de encuentro entre la investigación y la sociedad, con más de cuarenta actividadesVer más imágenes

Durante la jornada matinal, escolares de Eirís y Liceo La Paz –así como del IES de Breamo de Pontedeume– vieron de primera mano qué realizan a diario los investigadores del Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic): “Tuvimos tres charlas: una sobre la impresión 3D y la ciencia médica, otra sobre neurociencia y la última sobre biología molecular. Fueron muy interesantes pero, sobre todo, me vino muy bien para orientar mi futuro”, comentó Adriana Cernadas, estudiante de Bachillerato en el Liceo.

Estas inquietudes, según el profesor de Eirís Miguel Baliño, surgen a diario en las clases del colegio. “Los estudiantes de Bachillerato siempre están en dudas entre una o dos carreras y esto abre las oportunidades a conocer otras opciones que igual no tenían contempladas”, explicó. 

Muncyt

El Muncyt acerca la ciencia a todos los públicos con motivo de la ‘Noite Galega das Persoas Investigadoras’

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Algunos de los presentes, perplejos cuando conocieron qué hace el cerebro mientras uno está dormido, por qué no se recuerdan los sueños o cómo la impresión 3D puede ayudar a reparar partes del cuerpo, desconocían que existía un grado que ahondaba en esto: “Está en un 11 y pico, subió con respecto a otros años”, comentaban algunos de los estudiantes presentes durante la jornada matinal en la Domus.

Más actividades

No obstante, no solo fue la Domus el epicentro de la divulgación científica y tecnológica en la ciudad coruñesa. Por la mañana, algunos de los centros de investigación de la UDC como el Citic o el Citeec realizaron visitas guiadas a sus instalaciones. 

Ya por la tarde, los talleres, las demostraciones y los experimentos se expandieron a otros museos como el Muncyt o el de Belas Artes, así como en la dársena de la Marina, donde los coruñeses pudieron observar desde las capacidades de los satélites en órbita para la visualización y análisis de la superficie terrestre hasta someterse a diferentes pruebas para evaluar el estado funcional de las rodillas y, después, cómo interpretar el significado de los resultados obtenidos.

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