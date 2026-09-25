Los bancos románticos de los jardines de Méndez Núñez serán rehabilitados

Bancos de madera apilados en los jardines de Méndez Núñez Carlota Blanco

Quienes pasaron este viernes por los jardines de Méndez Núñez pudieron ver cómo los operarios apilaban los bancos de madera. Esto surgió todo tipo de dudas sobre su continuidad, pero la alcaldesa, Inés Rey, pronto se pronunció para evitar las elucubraciones. Los asientos de madera de los jardines, algunos conocidos como bancos románticos, serán retirados, pero temporalmente. Algunos serán rehabilitados y otros sustituidos por unos iguales, pero en perfectas condiciones.

“Los bancos no van a desaparecer, son bancos que llevan ahí muchos años y están deteriorados. Se han retirado y se llevan a una nave que hay en A Grela para que, los que se puedan restaurar y que estén en disposición de prestar servicio, se restaurarán y se recolocarán; los que no, se retirarán y se pondrán nuevos bancos, todos ellos de madera acorde a los que había”, señaló la regidora en su intervención en ‘Cita en María Pita’.

Los bancos románticos de los jardines de Méndez Núñez se caracterizan por ser de madera, curvos, con doble respaldo en algunos casos, y se ha replicado su diseño en zonas como Santa Catalina o el entorno de la fuente de Neptuno.

El tiempo, y la intemperie, es también responsable del estado de muchos de los bancos de los jardines. Los más afectados son, precisamente, los que ahora se rehabilitarán: los de listones de madera en forma curva. Algunos de estos se encuentran combados, pero hay otros más afectados a los que les faltan listones de madera y que, además, los afean las pintadas, de manera que podrían beneficiarse de un repintado.

La retirada de los bancos coincide, además, con las obras de renovación del firme de los jardines. “Es una zona que lleva muchos años necesitando esa intervención, por lo que aprovechando los trabajos de los Cantones, se acometerá”, añadió la alcaldesa de A Coruña. Además del firme y de los bancos, también se renovará la iluminación. Por otro lado, no son los únicos asientos de Méndez Núñez que necesitan un buen repaso: los bancos de azulejos están desconchados y presentan grietas.

Actuaciones

Precisamente una de las primeras medidas más aclamadas de la alcaldesa tuvo que ver con los jardines de Méndez Núñez. Durante su primer mandato acabó con el botellón, celebrado, sobre todo, en el entorno del estanque. El lugar había sufrido durante años las consecuencias de acoger cada fin de semana estas quedadas para consumir alcohol. Sobre todo la suciedad de vasos, bolsas y botellas, que obligaba a mantener un dispositivo de limpieza extraordinario, aunque tampoco hay que olvidar los problemas que causaba en la vegetación la cantidad de gente que orinaba en cualquier rincón. Aquello acabó en noviembre de 2019.

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En los últimos años ya se han llevado a cabo otras actuaciones en el entorno de Méndez Núñez, donde se renovó La Rosaleda, se repobló el estanque de peces y se reparó el reloj floral. También se adjudicó, en el año 2022, la nueva concesión de la cafetería Copacabana, devolviéndole vida tras tiempo en desuso.

Ahora, con la renovación del firme y la rehabilitación de los bancos de madera, los jardines de Méndez Núñez mejorarán su aspecto, en paralelo a la gran actuación del actual mandato de Inés Rey, la reforma de los Cantones. Esta, además, fue concebida con el objetivo de recuperar el vínculo y la proximidad al puerto y a Méndez Núñez.

Precisamente, dentro de esta gran reforma, algunas de las obras ejecutadas llegaron a los jardines. Desde finales del pasado verano la nueva acera de los jardines, que conecta el Teatro Colón con Entrejardines, puede ser transitada. El nuevo pavimento sigue la línea de la zona peatonal de los Cantones, con el fin de crear una estética uniforme. El pavimento renovado no quedó ahí, sino que se extendió por todo el margen exterior de los jardines.

Entrejardines

En las próximas semanas, la previsión es pavimentar el Cantón Pequeño, en su conexión con la plaza de Mina, donde se ejecutará la conexión del carril bici; avanzar en la estructura del ascensor y la bancada; hacer los retoques finales en las escaleras del lado de Méndez Núñez; y comenzar con los pluviales, el alumbrado y la pavimentación en Entrejardines. También se actuará en la nueva jardinería en el Cantón Pequeño hasta Sánchez Bregua, del lado de los jardines. Algunas de estas actuaciones son ya visibles.

En Entrejardines, los operarios tienen dos objetivos: el primero es zurcir la brecha producida entre las dos partes de la zona verde por la calzada, el jardín de estilo romántico y el parque en donde se ubica la cafetería Copacabana. El segundo es crear una vía peatonal que lleve directamente al muelle de Batería, que está llamado a ser escenario de eventos culturales. De esta manera, esta actuación en Entrejardines formará un conjunto con el tramo final de la calle Santa Catalina y unificará recorridos y vistas.

Eso significa que no se plantarán árboles en el centro de la vía, sino que se instalará un embaldosado que permita diferenciarlo del asfalto, y contará con una especie de pequeña plaza en el centro, a la altura de la estatua de Daniel Carballo.

En Entrejardines se dispondrá también un punto limpio, así como instalaciones auxiliares rodeadas por un vallado perimetral. La obra obligará también a afectar a los parterres ya existentes, para adaptar a la nueva plazuela que pasará a convertirse en el centro en torno al cual se articulen los jardines.