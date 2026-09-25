Las agencias de viajes de Galicia agradecen su labor a la exdirectora de Turismo de Galicia, Nava Castro

Evento de Agavi con Nava Castro Cedida

La Asociación Galega de Axencias de Viaxes (Agavi) reunió este jueves, en el hotel Meliá María Pita de A Coruña, a sus asociados en un cóctel con motivo del final de verano. Con la mirada puesta en el inicio de la nueva temporada, el evento sirvió para realizar una jornada de confraternización con los profesionales de más de 130 agencias independientes.

Además de los representantes de las agencias de viaje, en el acto estuvo presente la exdirectora de Turismo de Galicia, Nava Castro, a quien agradecieron su labor durante los años más duros para el sector. "Es una persona que siempre nos escuchó, sobre todo en momentos como la pandemia. No es un agradecimiento profesional, sino por la empatía que siempre nos brindó", señalan desde Agavi.