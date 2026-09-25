La lucha contra el lupus que Lola García convirtió en arte desde la cama del hospital

Lola García, junto a su exposición, en el Centro Oncológico de Galicia Carlota Blanco

Entre valquirias, guerreras, amazonas, cazadoras y santas, la fotógrafa Lola García (Buenos Aires, 1982) encontró en el catálogo ‘Heroínas’ del Museo Thyssen-Bornemisza la anatomía exacta de su propia batalla. Postrada sobre la cama de un hospital por un feroz brote de lupus que la mantuvo doce días ingresada y únicamente con su teléfono móvil, transformó la realidad de su estancia en un diálogo con el arte que hoy llega a los pasillos del Centro Oncológico de Galicia, ubicado en Eirís, para regalarle a los pacientes, familiares y sanitarios el mismo refugio en el que ella se cobijó hace cerca de un año.

“En octubre de 2025 me dio un brote de lupus muy fuerte después de 15 años en remisión. Fue una anemia hemolítica autoinmune grave y estuve ingresada doce días en el Gregorio Marañón con transfusiones, medicación muy fuerte, inmunosupresores... Me tenían que sacar nueve tubos de sangre. Fue bastante heavy”, cuenta la artista argentina.

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Fue el tercer día de ingreso cuando el catálogo ‘Heroínas’ (2011) cayó en sus manos gracias a unos amigos que se lo acercaron para que se “distrajese”. Y funcionó. Las marcas de la heparina en el abdomen, la rutina infatigable de los tubos de sangre, la abundante medicación y las horas y horas que pasaba en la habitación del hospital empezaron a reflejarse ante sus ojos en las poses y las batallas que enfrentaban cada una de las heroínas del catálogo, que se convirtieron en sus musas.

“Se me ocurrió empezar a intervenir estas fotos con el móvil, porque no tenía la cámara, con las cosas que estaba viendo en el hospital. Y fue como una terapia”, asegura.

La muestra cuenta con nueve collages estáticos y seis en movimiento y está dirigida tanto a pacientes como a familiares o a los propios sanitarios

Lola García utilizó la técnica del fotomontaje, que normalmente empleaba de una forma más realista, para crear nueve collages estáticos y seis en movimiento. Desde Juana de Arco, de Peter Paul Rubens (1620), rezando a unas pastillas o la versión de La segadora (William-Adolphe Bourguereau, 1872) sosteniendo un gotero, pasando por valquirias portando agujas gigantes, las composiciones para nada quieren pasar desapercibidas. “Me gustó la idea de que se viera, de que fuese más crudo. No busco que la sombra coincida, al revés, porque fue así como se produjo. Desde la cama, con el móvil y muy de inmediato”, explica García.

Las piezas no son una reconstrucción posterior, sino que fueron producidas “desde el interior de una experiencia física, química y emocional en curso”, explica la fotógrafa, que indica que lo que más le impactó fue notar en las heroínas sus caras de cansancio o de hastío: “Me empecé a identificar con esa sensación mientras luchaba contra la enfermedad”. Tampoco falta el humor, una herramienta a la que la fotógrafa recurre con frecuencia “para salir de situaciones difíciles”.

Una terapia más

Este viaje fue para Lola García una forma de evadirse, pero también una terapia más, después de muchos años escondiendo su lupus, que le diagnosticaron a las doce años: “Pasé de negarlo a decir que lo vean todos”.

Esta exposición, que ahora llega a A Coruña y que próximamente lo hará a Ferrol y Ourense, pretende ser también un agradecimiento a la sanidad pública: “Cuando estaba ingresada pensaba que qué suerte estar en un país con seguridad social, porque si no, en vez de estar haciendo estos collages, estaría pensando cómo pago todo esto”.