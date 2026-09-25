La glorieta de Visma, en la Tercera Ronda, ya está abierta al tráfico
La obra es parte de los trabajos de urbanización del nuevo barrio que se está construyendo
El Ayuntamiento ha completado las obras de remodelación de la rotonda de la Tercera Ronda a la altura. De esta manera, los residentes del nuevo barrio que se está construyendo, y que tendrá 3.600 viviendas, tendrán una salida directa a la AC-14. Ya se puede circular por la zona de forma normal, tras semanas de restricciones debido a los trabajos. Puede decirse que, desde ahora, la Tercera Ronda está completa.
La reconfiguración de esta glorieta —que también permite crear nuevas conexiones y accesos al núcleo de San Pedro de Visma—, fue ejecutada por la Junta de Compensación que está urbanizando la zona. La intervención en este sector, que pasa a contar de nuevo con dos carriles de circulación por sentido, implica mejoras sustanciales a la movilidad porque se crearan recorridos peatonales, nuevas aceras, y un nuevo trecho de carril bici que estará conectado con el futuro barrio.
También se crearán nuevos estacionamientos y se aprovecha la intervención en la rotonda para ejecutar canalizaciones (pluviales, residuales, abastecimiento, red eléctrica, telecomunicaciones, gas e iluminación pública.
“Os traballos de reubanización na áreas están completados en máis dun 74%, coa habilitación en marcha de máis de 90.000 metros cadrados de espazos ao aire libre, 86.000 metros cadrados de rede viaria”, señaló la alcaldesa, Inés Rey.