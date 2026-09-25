La Diputación de A Coruña y las Madres de Plaza de Mayo sellan en Buenos Aires unen fuerza por la memoria democrática

Valentín González Formoso durante la visita a la antigua ESMA MATIAS MARTIN CAMPAYA

La Diputación de A Coruña y la Asociación Madres de Plaza de Mayo han sellado este jueves en Buenos Aires un protocolo de colaboración para impulsar acciones conjuntas en defensa de la democracia, los derechos humanos y la memoria democrática.

El acuerdo se formalizó durante la visita del presidente provincial, Valentín González Formoso, acompañado por la diputada Rosa Ana García, al ECuNHi (Espacio Cultural Nuestros Hijos), situado en el recinto de la antigua ESMA, uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio de la dictadura argentina y convertido actualmente por las Madres en un espacio dedicado a la memoria, la educación y la cultura.

Formoso definió la visita como una experiencia marcada por "a emoción, a responsabilidad e o compromiso" y puso en valor la transformación de un lugar asociado a la represión y al sufrimiento en un espacio destinado a mantener viva la memoria y transmitirla a las nuevas generaciones.

El dirigente provincial destacó además el valor simbólico de que la antigua ESMA se haya convertido en un lugar desde el que "recordar, aprender y construir futuro".

La alianza entre la institución provincial y las Madres de Plaza de Mayo tiene además un vínculo directo con la provincia de A Coruña. Formoso puso en valor durante el encuentro la trayectoria de las mujeres que impulsaron este movimiento y recordó especialmente a Dionisia “Nisa” López Amado, natural de Cedeira y una de las mujeres que participaron en los primeros años de las Madres de Plaza de Mayo.

Nisa López Amado fue reconocida como Hija Predilecta de Cedeira, localidad que también dedicó una plaza a su memoria. Su historia quedó marcada por la desaparición de su hijo, Antonio Adolfo Díaz López, nacido en Ferrol, y de su nuera, Stella Maris Riganti, ambos secuestrados en mayo de 1976 y todavía desaparecidos.

Nisa dedicó buena parte de su vida a reclamar verdad y justicia y se convirtió en una de las figuras vinculadas a los primeros años de la organización.

El protocolo firmado ahora establece un marco de colaboración entre la Diputación coruñesa y la Asociación Madres de Plaza de Mayo para desarrollar y compartir iniciativas relacionadas con los derechos humanos, la memoria democrática y la protección de colectivos que han sufrido históricamente exclusión o vulneraciones de sus derechos.

Durante su visita a la antigua ESMA, Formoso defendió la necesidad de preservar la memoria de las víctimas para evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.

El presidente provincial incidió asimismo en que la defensa de la memoria y los derechos humanos no debe entenderse únicamente como una responsabilidad de los países que han sufrido dictaduras.

En este sentido, reivindicó el papel de las organizaciones que durante décadas han trabajado en la defensa de los derechos humanos y en la búsqueda de verdad y justicia.