Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
A Coruña

Inés Rey llama al BNG a negociar los presupuestos de A Coruña

Los nacionalistas habían dado por roto su acuerdo con los socialistas en julio alegando continuos incumplimientos

Abel Peña
Abel Peña
25/09/2026 11:13
Reunión presupuestaria en 2026
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

La alcaldesa, Inés Rey, envió una comunicación al grupo municipal del BNG citándoles el miércoles para comenzar la negociación para los presupuestos de 2027. "Espero respuesta positiva y que podamos trabajar juntos". Esto, a pesar de que los nacionalistas anunciaron en julio que daban por roto los acuerdos que mantenían con los socialistas, acusándoles de numerosos incumplimientos. 

La regidora realizó este anuncio en el programa radiofónico Cita en María Pita. En el calendario político, septiembre es el mes donde se comienzan a negociar los presupuestos. Por lo menos, siempre que el Gobierno local se encuentra en minoría. En el caso del PSOE coruñés suele cerrar un acuerdo con el BNG (como antes lo hacía con la Marea Atlántica) y rara vez se reúne con el PP, el grupo mayoritario. 

Avia Veira

El BNG da por roto su acuerdo con el PSOE en A Coruña

Más información

Rey considera que el anuncio del BNG tiene "tintes electorales" pero consideró que aún queda tiempo para hacer campaña (las municipales son en mayo) y que se puede cerrar un nuevo presupuesto. La alcaldesa descartó la posibilidad de una cuestión de confianza, como la que permitió sacar adelante unas cuentas después del último desacuerdo con el BNG. 

Si no hay negociación para los presupuestos de 2027, se prorrogarán simplemente los de este año. Hay que decir que esta situación ya estaba prevista, por eso muchas de las partidas de las cuentas de este año son plurianuales. Es decir, están pensadas para que se ejecuten a lo largo de más de un ejercicio. 

Avia Veira e Inés Rey

Inés Rey, sobre la postura del BNG: "Espero que reflexionen sobre a dónde quieren llegar"

Más información
0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El ideal gallego

Inés Rey llama al BNG a negociar los presupuestos de A Coruña
Abel Peña
Wall-E

7 planes con niños en A Coruña este fin de semana: ciencia, cine, magia y mucho más
Belen Cebey
El ideal gallego

Tailandia desestima los recursos y mantiene la cadena perpetua a Daniel Sancho
EFE
Begoña Gómez

Nueve ciudadanos juzgarán a Begoña Gómez
EFE