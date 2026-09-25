Inés Rey llama al BNG a negociar los presupuestos de A Coruña

Reunión presupuestaria en 2026 Cedida

La alcaldesa, Inés Rey, envió una comunicación al grupo municipal del BNG citándoles el miércoles para comenzar la negociación para los presupuestos de 2027. "Espero respuesta positiva y que podamos trabajar juntos". Esto, a pesar de que los nacionalistas anunciaron en julio que daban por roto los acuerdos que mantenían con los socialistas, acusándoles de numerosos incumplimientos.

La regidora realizó este anuncio en el programa radiofónico Cita en María Pita. En el calendario político, septiembre es el mes donde se comienzan a negociar los presupuestos. Por lo menos, siempre que el Gobierno local se encuentra en minoría. En el caso del PSOE coruñés suele cerrar un acuerdo con el BNG (como antes lo hacía con la Marea Atlántica) y rara vez se reúne con el PP, el grupo mayoritario.

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Rey considera que el anuncio del BNG tiene "tintes electorales" pero consideró que aún queda tiempo para hacer campaña (las municipales son en mayo) y que se puede cerrar un nuevo presupuesto. La alcaldesa descartó la posibilidad de una cuestión de confianza, como la que permitió sacar adelante unas cuentas después del último desacuerdo con el BNG.

Si no hay negociación para los presupuestos de 2027, se prorrogarán simplemente los de este año. Hay que decir que esta situación ya estaba prevista, por eso muchas de las partidas de las cuentas de este año son plurianuales. Es decir, están pensadas para que se ejecuten a lo largo de más de un ejercicio.