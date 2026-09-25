Estado del río Mesoiro en 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 25 años, en 2001, los vecinos de Mesoiro pedían la limpieza del río, ya que los matorrales y las ramas provocaban inundaciones los días de lluvia; hace 50 años, en 1976, residentes en la calle Cabo Santiago Gómez denunciaban que el Ayuntamiento les había cobrado la colocación de farolas en dicha calle; hace 75 años, en 1951, buscaban a cuatro tripulantes de una embarcación encontrada a la deriva; y hace 100 años hallaban el cadáver de un feto en la estación de tren.

Hace 25 años | Los vecinos de Mesoiro descubren un viejo puente que obstruye el río

Malezas, suciedad, hedor y agua estancada. La cantinela se repite una vez más. “Si no se arregla, este invierno habrá más inundaciones”, sentencian los vecinos que viven cerca de Mesoiro. Hace unos días descubrieron que en un antiguo puente, cubierto de malezas, el agua se estanca y hace que el cauce del Mesoiro aumente. Los vecinos temen que con las primeras lluvias del invierno el río se desborde y, con él, toda la porquería de las casas sin red de alcantarillado. Una de las afectadas por las inundaciones recibió la llamada de los técnicos del Ayuntamiento, que querían acercarse al lugar para conocer el problema. Las cosas van por buen camino, ya que Augas de Galicia se comprometió a iniciar cuanto antes las obras de canalización.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de septiembre de 2001 Archivo El Ideal Gallego

Hace 50 años | Iluminación “pagada” por los residentes en Cabo Santiago Gómez

Firmado por varios vecinos de la zona de Santa Margarita hemos recibido un escrito en el que denuncian el hecho de que el Ayuntamiento, después de ordenar la colación de tres farolas en la calle Cabo Santiago Gómez, haya pasado factura a algunos vecinos por valor de cien mil pesetas, aproximadamente. Ante este hecho que los vecinos califican de “atropello” manifiestan que “o Aiuntamento ten a obriga de poñer as luces que fagan falla igoal que suministrar auga ou facer escolas, etc. Todos os servicios, añaden, os debe abranguer o presuposto municipal pois pra algo pagamos os impostos e as contribucións e éstas son outras dabondo pra costear eses servicios e todos os que fagan falla”. En el escrito se refieren también a otros problemas de la zona.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de septiembre de 1976 Archivo El Ideal Gallego

Hace 75 años | Buscan a cuatro tripulantes de una embarcación a la deriva

En la madrugada del domingo, cuando se dirigía a pescar sardina entre San Pedro y los Baldayos, la lancha “Chita” observaron los tripulantes de dicha embarcación la falta del bote remolque con cuatro hombres. Inmediatamente se procedió a realizar las oportunas operaciones de búsqueda. Como quiera que la lancha “Chita” precisaba combustible para poder continuar dichas pesquisas regresó a La Coruña y una vez que repostó siguió en su tarea sin lograr localizar al bote perdido. Debido al buen tiempo reinante no se pierden las esperanzas de que los cuatro pescadores arribaran a algún puesto de la costa.

Por otro lado, fue atropellado en la avenida de Linares Rivas un joven de 18 años de Cernadas, el cual fue asistido en la Casa de Socorro.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de septiembre de 1951 Archivo El Ideal Gallego

Hace 100 años | Hallan el cadáver de un feto en la estación de tren de la ciudad

En la mañana de ayer, a poco de salir el tren de las seis y media para Ferrol el mozo de estación Constantino Roca Ares encontró un bulto entre los reieles de la vía número 3 de la estación de esta capital, el trozo situado frente a los almacenes del recorrido y cerca del paso a nivel de la Gaiteira. Juzgando sospechoso envoltorio, llamó a otro mozo compañero suyo llamado Juan Pérez y al examinar ambos el bulto vieron con sorpresa que se trataba de un feto. Inmediatamente dieron cuenta del hallazgo al jefe de la estación, el que lo comunicó por teléfono a la Comisaría de policía para que a su vez lo pusieran en conocimiento del Juzgado de guardia.

Portada de El Ideal Gallego del 25 de septiembre de 1926 Archivo El Ideal Gallego