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Edificio paseo marítimo
A Coruña

El Paseo Marítimo de A Coruña descubre una de sus fachadas

Las obras de rehabilitación energética del inmueble de 50 años ya han concluido

Abel Peña
Abel Peña
25/09/2026 14:50

Después de más de un año de trabajo, el número 10 de Pedro Barrié de la Maza, en el Paseo Marítimo, revela su nueva y resplandeciente fachada, que estaba cubierta por andamios desde julio de 2025. Anteriormente, en los bajos, se habían instalado unos sintecho. Todavía se puede ver parte del andamiaje, en uno de sus laterales, pero es cuestión de tiempo que se elimine. 

Desaparece el campamento de sintecho del Paseo Marítimo de A Coruña

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De esta manera, se han concluido prácticamente las obras de rehabilitación energética, que harán del edificio mucho más resistente a las frías temperaturas de los vientos del Atlántico, dado que está encarado hacia el noroeste. Las nuevas ventanas y el aislamiento permitirán reducir la factura de la calefacción. 

De esta manera, solo queda el edificio de Delegación de Hacienda con andamios de toda esta parte de la fachada marítima de la ciudad. Pero todavía se tardará bastante en rematar esa obra, 

Obras Hacienda

Comienzan los preparativos para renovar la fachada de Hacienda en A Coruña

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