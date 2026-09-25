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A Coruña

El ExpoRock regresará en marzo y Lendakaris Muertos anuncian concierto el mismo día

Óscar Ulla
Óscar Ulla
25/09/2026 21:39
Público en la primera edición de ExpoRock
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Esta semana, el ExpoRock, el festival de rock que debutó este 2026 en el recinto ferial de ExpoCoruña, anunciaba su regreso. Lo hacía marcando en el calendario la fecha para su segunda edición y abriendo una preventa de entradas para aquellos que acudieron el pasado marzo a la primera edición. 

El 13 de marzo de 2027, el recinto ferial volverá a acoger el festival que, por ahora, solo ha confirmado la fecha y el precio de ese primer lote de entradas limitado (36 euros). “El cartel se anunciará próximamente”, aseguraba la organización en un correo electrónico enviado a los candidatos a optar a esta preventa exclusiva.

La primera edición, que se celebró el pasado 14 de marzo, contó en su cartel con grupos como Soziedad Alkoholika, M-Clan, El Drogas, Talco, Obús, Ciclonautas y Agoraphobia. Fueron más de 4.500 los asistentes, superando las expectativas que un día antes del evento se situaban entre 3.500 y 4.000 personas. “Es un festival que ha venido para quedarse”, aseguraban desde la organización tras la primera cita.

Y aunque el cartel todavía no se conoce, sí que se pueden hacer asociaciones. Esta misma semana, la banda de punk navarra Lendakaris Muertos anunció una nueva gira por territorio español durante el próximo año 2027, con parada en A Coruña. Precisamente, la actuación en tierras herculinas será el 13 de marzo, mismo día de celebración del ExpoRock, aunque mantienen la intriga asegurando que anunciarán próximamente el lugar de su actuación para esa jornada.  

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