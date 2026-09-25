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A Coruña

El Dux de A Coruña se convierte en la sala de conciertos Mare

Tendrá una capacidad aproximada de 500 personas

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/09/2026 19:28
El Dux, durante una apertura como pubDel local que revolucionó la noche a la gran sala de conciertos del centroEl Dux, que abrió sus puertas en 2010, pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muyparecidos a los del Playa Club, que volvió a manos del Deportivo durante este verano
El Dux, durante su apertura como pub
Grupo Pelícano
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La nueva vida del Dux, el local con el que comenzó la proliferación de pubs en la zona del puerto, está muy cerca de ser una realidad. Tal y como informó El Ideal Gallego, se convertirá en la nueva sala de conciertos del grupo Pelícano, que aumentará así su apuesta decidida por la música en directo. Las obras están ya prácticamente terminadas y el 'bautizo' es una realidad: se llamará Mare, en una clara referencia al balcón atlántico que supone, y tendrá un aforo de aproximadamente 500 personas.

El Dux, durante una apertura como pubDel local que revolucionó la noche a la gran sala de conciertos del centroEl Dux, que abrió sus puertas en 2010, pasará a ser un local de música en directo en las próximas semanas; el grupo Pelícano recupera así un aforo y un espacio muyparecidos a los del Playa Club, que volvió a manos del Deportivo durante este verano

"A Coruña es la Glasgow ibérica": el análisis del bombazo del Dux como sala de conciertos

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Con la reforma del antiguo Dux, puede decirse que el puerto tendrá una sala de gran tamaño, con Pelícano, y dos algo más pequeñas. Así, en apenas unos metros de distancia, podrán programarse eventos para la discoteca más grande de Galicia (unas 3.000 personas de capacidad), la sala Inn (600) y el nuevo Mare (aproximadamente 500). Y es precisamente en eso, en la programación, en lo que se encuentran trabajando tanto los productores como el grupo Pelícano.

El Dux, durante una de sus noches de apertura

El Dux de A Coruña se convertirá en la gran sala de conciertos del centro

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La idea es que sea una sala ecléctica, con una programación que toque todos los estilos, desde la música electrónca al pop británico. Además, la infraestructura del nuevo Mare estará dotada de los más modernos sistemas de iluminación y sonido, con el objetivo de convertirlo no solamente en la sala de referencia en el centro de la ciudad, sino también como sede para conciertos de mediano tamaño a nivel gallego.

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