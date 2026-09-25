Condenan a 22 años de cárcel a un hombre de 28 años por violar a una niña de 14 en A Coruña

Audiencia Provincial de A Coruña Patricia G. Fraga

La Audiencia Provincial ha condenado a 22 años de cárcel a un hombre por violar y dejar embarazada a una menor. Además, deberá indemnizarla con 30.835 euros por los daños morales ocasionados. El suceso tuvo lugar el verano pasado, cuando él tenía 28 años y ella, 14.

El tribunal explica que existe "un abrumador y consistente material probatorio". Se basa principalmente en la declaración de la víctima, que considera "creíble" y corroborada por otras pruebas, entre ellas mensajes y audios intercambiados entre ambos. La Audiencia también entiende probado que el investigado "era plenamente consciente de que la chica era menor de dieciséis años".

En realidad, ambos se conocían, por frecuentar amistades y lugares comunes y habían mantenido varios encuentros sexuales previos. Un día fue a la casa de ella durante la noche alegando que no podía ir a su propio domicilio, y la forzó en el portal.

Si bien la víctima no sufrió heridas físicas, si padece un cuadro de "ansiedad y depresión". Dio a luz al año siguiente, y se "encuentra desbordada por su reciente maternidad" para la que no tiene apoyo paterno.