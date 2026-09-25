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A Coruña

Cientos de mujeres acudirán en A Coruña a la mayor fiesta lésbica de España

La Melocotón, una marca creada este verano en Sevilla y que ha causado furor en el sur, se estrena en Galicia

Guillermo Parga
Guillermo Parga
25/09/2026 20:44
Una fiesta Melocotón
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La sala The Clab acogerá el próximo 27 de noviembre el desembarco en Galicia de La Melocotón, la fiesta lésbica itinerante más grande de España. Se trata de un evento que ha revolucionado el sur de España, donde ha creado espacios seguros para la comunidad. Se trata, según la organización, de una "fiesta lésbica abierta a chicos y chicas trans que se sientan mujeres, así como gente no binaria". Además, la idea es "crear un espacio seguro, libre y joven, en el que haya buen ambiente".

The Clab, en el openng universitario

¿Quiénes son los que mejor se portan en la noche de A Coruña?

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Se estima que entre 300 y 400 mujeres acudan a la antigua discoteca Chaston, donde se seguirá el mismo guion que ha triunfado este verano en Málaga, Cádiz, Sevilla o Córdoba. "Ahora vamos a Madrid y queremos seguir subiendo para conquistar el norte", advierte Riobel, la creadora de la idea. "Este verano decidí crear La Melocotón porque, siendo misma bisexual, me di cuenta que en Sevilla solamente había una fiesta para gente mayor, y me di cuenta que en España no hay ninguna fiesta lésbica, joven e itinerante. Me gusta tener ese espacio donde tener chicas con las que ligar", subraya.

La sala Pelícano, en un lleno habitual durante una de las últimas temporadas

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Riobel hace un llamamiento a las coruñesas a llenar The Clab, donde los precios serán populares: entre 5,50 y 14,30 euros. "Que se animen, que aunque no tengan acompañante pueden venir soles y se lo van a pasar súper bien", promete. Respecto al ambiente, la selección musical irá del pop a la música alternativa de los 2.000, pasando por el reguetón. La gerencia de The Clab desea destacar el carácter inclusivo de la discoteca y cree que la fiesta marcará un antes y un después en la comunidad.

La organización advierte que las ciudades del sur, así como en Madrid y Barcelona, las entradas han volado en cuestión de horas, por lo que invita a las interesadas en probar la experiencia a reservar con antelación. Públicamente, La Melocotón se define como un “espacio seguro y libre para la comunidad sáfica, con música, juegos, premios y un ambiente dinámico”.

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