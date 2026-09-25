A Coruña vuelve a la prehistoria: un estudio de la UDC revela cómo eran las lluvias hace 11.000 años

Los investigadores de la UDC Uxía Fernández-Pérez y Armand Hernández Cedida

Prueba de que el calor y la falta de lluvia durante este verano en A Coruña es una anomalía es que, para volver a vivir algo similar, hay que retroceder a la mismísima prehistoria. Allí, durante el Holoceno, se produjo una fase más árida en la que había menos contraste de temperaturas entre el ecuador y los polos, por lo que llegaban menos borrascas a la Península y, por tanto, menos precipitaciones. Miles de años después, ese gradiente latitudinal -patrón ecológico en el que la biodiversidad y la riqueza de especies aumentan desde los polos hacia el ecuador- también se reduce, esta vez, muy condicionado por el factor humano. El análisis de esta alternancia entre periodos secos y húmedos a lo largo de la historia forma parte del último estudio de la investigadora de la UDC Uxía Fernández-Pérez, que es capaz de reconstruir 11.000 años de cambios en las lluvias del oeste de la Península Ibérica.

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El trabajo, publicado en la revista 'Paleoceanography and Paleoclimatology', parte de los sedimentos acumulados durante milenios en el lago Peixao, en la sierra de la Estrela. Los resultados muestran que el clima de esta región estuvo lejos de ser estable. "Vimos que o que estaba influenciando máis é o que se denomina como gradiente latitudinal de temperatura, que ao final reflexa a diferenza de temperaturas entre o ecuador e os polos. Dependendo de en que posición se atope, observamos como poden haber temporadas con máis choivas e outras temporadas con menos choivas", concreta la investigadora.

Para viajar tan atrás en el tiempo, el equipo analizó compuestos procedentes de las ceras de las plantas que quedaron preservados durante miles de años en los sedimentos del lago. Su composición química conserva información sobre las precipitaciones y la disponibilidad de agua en el momento en el que creció esa vegetación, permitiendo reconstruir las condiciones de humedad mucho antes de que existieran estaciones meteorológicas.

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Conocer el pasado para corregir el presente

Según Fernández-Pérez, "é fundamental coñecer como pasou e a forma natural do que pasou para poder tamén diferenciar un pouco o que está acontecendo agora". En concreto, gracias a como reaccionaron tanto el ambiente como los organismos a esos cambios, se puede corregir lo que está pasando: "Hai un cambio claro e, por moito que intentemos modificar o que está a pasar, leva un tempo. Son procesos naturais que no pasado se deron con un ritmo moi lento, e agora vemos que están con un ritmo moi acelerado debido ao factor humano", apunta.

En este sentido, aunque siempre hubo cambios climáticos naturales, la diferencia está "no ritmo no que se produciron. E agora estamos nun ritmo moi acelerado de cambio". O que pasaba igual hay miles de anos, agora estase dando en décadas", sentencia la académica de la Universidad.