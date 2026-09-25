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A Coruña

A Coruña acogerá un foro sobre el futuro tecnológico de los puertos españoles

Elecnor Sistemas y la Autoridad Portuaria de A Coruña organizan el 1 de octubre el Interport Summit 2026

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/09/2026 13:01
Cuatro buques mercantes coincidieron este lunes en el Puerto Exterior de Langosteira
Puerto Exterior de Langosteira
Patricia G. Fraga
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A Coruña se convertirá el próximo 1 de octubre en punto de encuentro para analizar el futuro tecnológico de los puertos españoles. La ciudad acogerá la primera edición de Interport Summit 2026, un foro organizado por Elecnor Sistemas y la Autoridad Portuaria de A Coruña que reunirá a responsables y profesionales de distintas Autoridades Portuarias y de Puertos del Estado.

El encuentro se celebrará en el Museo MEGA (Mundo Estrella Galicia) y estará centrado en algunos de los principales retos que afronta actualmente el sistema portuario: la interoperabilidad de los sistemas, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y la gestión avanzada de los datos.

La jornada, que se desarrollará de 9:00 a 16:00 horas, nace con el objetivo de compartir experiencias, analizar tendencias y poner sobre la mesa soluciones tecnológicas que permitan avanzar hacia unos puertos más eficientes, seguros y conectados.

Bajo el lema de la transformación tecnológica y la conectividad de los puertos, Interport Summit 2026 abordará cuestiones estratégicas para la evolución de las infraestructuras portuarias.

El programa incluirá diferentes ponencias especializadas sobre interoperabilidad tecnológica, integración de sistemas de gestión y control, seguridad física integrada y aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia de las operaciones portuarias.

La ciberseguridad tendrá también un papel destacado, con especial atención a la protección de las infraestructuras críticas frente a las nuevas amenazas.

Uno de los momentos de la jornada será una demostración práctica en directo, en la que se mostrarán diferentes casos de uso relacionados con la interoperabilidad dentro de un puerto conectado.

El foro contará con la participación de responsables de diferentes Autoridades Portuarias, que compartirán experiencias y casos prácticos vinculados a la transformación digital del sector.

Entre los participantes figuran representantes de los puertos de A Coruña, Pasaia, Bilbao, Vigo, Huelva y Barcelona, además de profesionales de Puertos del Estado y Navantia.

El programa se completará con dos mesas de debate en las que se analizarán cuestiones como los estándares tecnológicos, los ecosistemas de datos y las oportunidades que ofrece la digitalización para generar nuevos servicios y mejorar la gestión de las instalaciones portuarias.

La cita permitirá así poner en común experiencias desarrolladas en diferentes puertos españoles y analizar los retos que plantea la creciente digitalización de estas infraestructuras.

El Museo MEGA será el escenario elegido para esta primera edición de Interport Summit. El espacio de Mundo Estrella Galicia, concebido como una experiencia inmersiva e interactiva, incorpora diferentes recursos digitales y herramientas tecnológicas que permiten al visitante interactuar con el recorrido y acceder a contenidos personalizados.

La elección del museo busca conectar el propio espacio con la temática de una jornada dedicada a la innovación, la tecnología y la transformación digital.

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