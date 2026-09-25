7 planes con niños en A Coruña este fin de semana: ciencia, cine, magia y mucho más

Wall-E Cedida

¿Todavía no tienes plan para este fin de semana? A Coruña se llena de propuestas para disfrutar en familia del 25 al 27 de septiembre. Ciencia, cine al aire libre, cuentos, cómic, magia y danza para bebés forman parte de una agenda con opciones para peques de distintas edades.

Estas son siete propuestas familiares para apuntar en la agenda.

Ciencia para toda la familia en la G-NIGHT del MUNCYT

La ciencia será protagonista este viernes en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología [MUNCYT] con motivo de la G-NIGHT, la Noche de las Personas Investigadoras.

La programación incluye dos talleres: 'Electricidad y movimiento' y 'El deporte también se calcula: de las ecuaciones al músculo', ambos de 17:00 a 20:00 horas y dirigidos al público general y familiar a partir de 12 años. La participación es gratuita. (MUNCYT⁠ ).

Taller en la Dársena de la Marina

La G-NIGHT también llevará actividades familiares a la Dársena da Mariña. Entre ellas se encuentra 'Formigón en familia', un taller en el que los participantes podrán crear su propio portafotos utilizando hormigón sostenible.

Una propuesta diferente para experimentar y crear en familia.

'WALL-E' bajo las estrellas

El cine también tendrá su espacio este viernes con la proyección al aire libre de 'WALL-E' en la Praza de Xuxán.

La sesión comenzará a las 20:00 horas y la entrada será gratuita. Para disfrutar de la película con mayor comodidad, la organización recomienda llevar una silla o una manta.

Cine al aire libre | Proyección de Wall-E Más información

Cuentos y figuras con un cordel

La mañana del sábado llega con una propuesta especialmente pensada para el público infantil. 'Stringlish: contos de cordel' se celebrará a las 12:00 horas en la Biblioteca Pública de A Coruña Miguel González Garcés.

A través de un simple cordel, las historias cobran vida mientras se crean diferentes figuras con las manos. La actividad corre a cargo de Ana B. Trillo y combina narración oral y aprendizaje de inglés.

Está dirigida a público familiar e infantil a partir de 4 años, dura unos 45 minutos y la entrada es libre hasta completar aforo.

Los Simpson se convierten en cómic

Los pequeños amantes del dibujo tendrán el sábado una cita en Palexco con el taller 'Dibuja tu historieta de Los Simpson'.

La actividad, dirigida a niños y niñas de 6 a 12 años, contará con Chano Ripio y permitirá a los participantes crear su propia historieta inspirada en la popular serie.

Una tarde de magia en el Fórum Metropolitano

El sábado por la tarde será el momento de sacar la varita, aunque sea imaginaria, y dejarse sorprender con 'Forumáxico · 2 ilusionistas impares'.

El espectáculo se celebrará a las 19:00 horas en el Fórum Metropolitano y está dirigido al público general. La función tendrá una duración aproximada de 65 minutos.

Danza para bebés en el Ágora

Y para cerrar el fin de semana, el domingo llega una propuesta para los espectadores más pequeños. 'Únicos', dentro del programa Bebescena, está recomendado para bebés y niños desde los 18 meses.

Habrá dos funciones, a las 11:30 y a las 13:00 horas, en el Ágora, con una duración aproximada de 42 minutos.

Entre talleres científicos, cuentos, cine, dibujo, magia y danza, A Coruña ofrece opciones para diferentes edades durante todo el fin de semana. Además, varias de las propuestas son gratuitas, por lo que solo queda elegir plan y disfrutar.