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A Coruña

Uno de los restaurantes más conocidos de Galicia sigue encontrar su sitio en A Coruña

El local que tomó la alternativa de O'Bo lleva cerrado desde el pasado 29 de junio, mientras que su aventura oleirense tampoco cuajó

Guillermo Parga
Guillermo Parga
24/09/2026 19:31
El Fogar do Santiso, cerrado desde el pasado 29 de junio
El Fogar do Santiso, cerrado desde el pasado 29 de junio
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Ha durado poco más de un año la aventura del Fogar do Santiso en el centro de A Coruña, donde en mayo de 2025 y tal como adelantó El Ideal Gallego, tomó el relevo de más de cuatro décadas del Mesón O'Bo. La conocida marca de Teo, que ya lo había intentado en 2015 con Terra Sensus en Santa Cristina, tampoco ha conseguido calar en la calle Menéndez Pelayo, donde el establecimiento permanece cerrado desde el pasado 29 de junio. Fuentes consultadas aseguran que existe un horizonte de reapertura, pero de momento no se sabe ni cuándo ni de qué forma su propietario, Xosé Santiso, asaltará el mercado herculino por tercera vez.

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Adalid y pionero de la cocina ecológica, sostenible y de proximidad, la cocina se basa en productos propios de la granja ecológica de Teo, lo que según la propiedad garantiza "sabores auténticos, frescos y de calidad" en cada plato. Además, dentro del muy reconocible aspecto de cada local del grupo Fogar do Santiso, en la decoración se mantiene la estructura de O'Bo, además del antiguo mostrador del Ultramarinos Aniceto o los vinilos de la discoteca C'assely, de la que también fue propietario el fundador de O'Bo.

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En palabras a este diario, Xosé Santiso, responsable del Fogar, deseaba mantener la esencia de su antecesor y aportar su toque personal. Sin embargo, según afirman algunos de los habituales de O'Bo, le costó más de lo esperado al cliente de toda la vida adaptarse a la modernidad y la sostenibilidad. De hecho, recientemente se había reformulado el nombre para cambiar O'Bo do Santiso por el tradicional Fogar do Santiso.

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La calle Menéndez Pelayo, que puede presumir de algunos de los nombres de referencia para el comercio y la hostelería de A Coruña, no vive precisamente su mejor momento: ha perdido O'Bo, Glaccé, la Federación Gallega de Fútbol y, próximamente, también se caerá Pestoni. Incluso los sustitutos de esos negocios clásicos encuentran dificultades para remontar por encima de la comparación con el original. En el caso del Fogar do Santiso, especialista en carnes y tortillas, le tocó hacer olvidar a la que un día fue considerada la mejor tortilla de España y una de las carne asadas más reconocidas de A Coruña. Pero tiene intención de volver.

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