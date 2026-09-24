Una nueva incidencia en la infraestructura ferroviaria provoca el colapso en el Eje Atlántico

Tren AVLO en la estación de Santiago D.S.

Nueva mañana de caos, desinformación e incertidumbre en la principal línea de Galicia y una de las más utilizadas a nivel nacional. El Eje Atlántico, que conecta A Coruña y Vigo -con paradas intermedias en Santiago, Vilagarcía de Arousa y Pontevedra-, volvió a sufrir a primera hora de este jueves un nuevo colapso a raíz de un fallo en la infraestructura ferroviaria.

En concreto, según explicaron fuentes del Adif, la falta de tensión en una catenaria próxima al taller de Redondela, donde se ubicaba el convoy de Media Distancia 9082, provocó que el tren no pudiera partir hacia Vigo a primera hora y, de esta forma, que no pudiera salir hacia A Coruña a las 08.00 horas, como en un principio estaba previsto.

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La incidencia, si bien solo afectaba a la vía convencional entre Redondela y Vigo Guixar, provocó que cientos de histeria que aguardaban por su tren a primera hora en Urzaiz, tuvieran que ser reubicados en otros convoyes con destino la urbe herculina.

Lo mismo sucedió en Santiago, cuando a falta de una hora para la llegada del tren (08.58 horas), recibieron un mensaje de Renfe en el que explicaban que, “por una incidencia en la infraestructura”, el convoy registra una demora de 60 minutos.

Aunque, finalmente la demora se extendió a los 80. En la ciudad compostelana, otros cientos de viajeros se vieron sorprendidos por el retraso. Algunos, con algún evento o cita irreprogramable, se plantearon compartir taxi hacia A Coruña. Otros, después de varios minutos de incertidumbre, aceptaron la propuesta de la operadora pública de reubicación en el Avlo procedente de Madrid, que no llegó hasta pasadas las 10.00 horas a la estación Daniel Castelao.