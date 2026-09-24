Última llamada para cursar un ciclo clave de Formación Profesional en FP Liceo La Paz

Los egresados de los ciclos de Formación Profesional relacionados con la tecnología tienen gran demanda en el mercado Cedida

Apostar por la Formación Profesional sigue siendo una de las mejores decisiones que un joven puede tomar para su futuro. En Galicia, la inserción laboral de los graduados de FP alcanza el 85,8%, un dato que refleja el enorme potencial de estos estudios para acceder rápidamente al mercado de trabajo. Sin embargo, cada año, son miles los que se quedan sin una plaza en la Formación Profesional de su elección.

Ante la falta de alternativas en el mercado, FP Liceo La Paz mantiene abierto el plazo de su matrícula hasta octubre -o hasta agotar las plazas disponibles- para algunas de las formaciones más demandadas en el mercado: Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos; Farmacia y Parafarmacia; Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma; Desarrollo de Aplicaciones Web; y Comercio Internacional.

Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos

Para quienes quieren entrar en la industria del entretenimiento, el Ciclo Superior de Animación 3D, Juegos y Entornos Interactivos es el ideal. Los jóvenes que opten por esta formación aprenderán a conceptualizar y producir proyectos de animación 2D y 3D, desde el diseño y modelado hasta el renderizado final, además de desarrollar contenidos para entornos multimedia interactivos y videojuegos.

El ciclo ofrece salidas profesionales como animador 3D y 2D, modelador 3D, grafista digital o desarrollador de productos audiovisuales multimedia, y altas posibilidades de inserción laboral gracias al nivel que han mostrado los estudiantes de FP Liceo La Paz en el Lume Game Dev Summit, con videojuegos propios de gran calidad técnica.

Un joven realiza una animación 3D, durante sus estudios en FP Liceo La Paz Cedida

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

Con el Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma se aprende programación y se realizan proyectos reales desde el primer momento. Los estudiantes se preparan para configurar sistemas informáticos, gestionar bases de datos y desarrollar aplicaciones multiplataforma e interfaces gráficas con acceso a datos. Los egresados tienen acceso a puestos de trabajo como: analista programador, gestor de proyectos o administrador de bases de datos en empresas de cualquier sector o en la administración pública.

Desarrollo de Aplicaciones Web

El Ciclo Superior de Desarrollo de Aplicaciones Web se centra en desarrollar, implantar y mantener aplicaciones web, configurar sistemas, gestionar servidores y bases de datos, y crear componentes multimedia e interfaces web. Pensado para quienes quieren programar el futuro digital, cuenta con salidas profesionales como diseñador de páginas web, programador de aplicaciones multimedia o programador de entornos cliente/servidor, en empresas públicas y privadas o como emprendedor.

Una mujer dispensa medicamentos en una farmacia Cedida

Farmacia y Parafarmacia: salida laboral estable

Con el Ciclo de grado medio Farmacia y Parafarmacia el alumnado se capacita para dispensar medicamentos y productos de parafarmacia, elaborar preparados dietéticos y cosméticos, realizar análisis clínicos sencillos y gestionar el almacenamiento en el sector farmacéutico. Es una de las formaciones con mejores tasas de inserción del centro y con una de las salidas laborales más estable en oficinas de farmacia, farmacia hospitalaria, parafarmacias o almacenes de distribución sanitaria.

Comercio internacional

En el Ciclo Superior de Comercio Internacional el estudiante aprenderá sobre gestión administrativa de importación y exportación, marketing internacional, logística y financiación internacional. Es una formación que abre las puertas a un sector en expansión, en puestos como técnico en comercio exterior, técnico de marketing internacional, transitario u operador logístico.

El Ciclo Superior de Comercio Internacional abre las puertas a un sector en expansión Cedida

Prácticas reales, incluso en el extranjero

En todos los ciclos el alumnado puede acceder al programa de prácticas Erasmus+ de FP Liceo La Paz para realizar su formación en empresas de países como Portugal, Alemania, Italia o Polonia, sumando una experiencia internacional que marca la diferencia en el currículum.

Esto supone un plus para un centro cuya inserción laboral supera de media el 85% al finalizar los estudios y abre las puertas a quienes deciden continuar su formación en la universidad.

Plazas limitadas

Para quienes están decididos a estudiar uno de los ciclos que ofrece FP Liceo La Paz el plazo de inscripción se cierra en octubre. Las plazas son limitadas. La matrícula puede formalizarse presencialmente en el centro (C/ Sebastián Martínez Risco, 12, 15009 - A Coruña).