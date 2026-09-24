Presentadas las candidaturas a los Premios Cátedra R en Ciberseguridade, con foco en tecnologías inteligentes aplicadas al negocio

Algunos participantes en una edición de la Cátedra R en Ciberseguridade Cedida

El pasado lunes se cerró el plazo para optar a alguno premios que concede la Cátedra R en Ciberseguridade, que este año cumple 8 años de trabajo en pro de la investigación, formación, transferencia tecnológica, fomento de la innovación y captación de talento TIC entre otros objetivos.

El certamen destacará los mejores Trabajos Finde Grado, Fin de Máster y Tesis Doctoral o Trabajo de Investigación con empresas en 2025-26, ejercicio que ha puesto el foco especialmente en las tecnologías inteligentes aplicadas al negocio.

Cátedra pionera y renovada

La Cátedra R en Ciberseguridade continúa su andadura tras el acuerdo revalidado el año pasado por las universidades de A Coruña y de Vigo con R, que ratifica la colaboración directa de las instituciones académicas con el operador gallego en el ámbito de la seguridad digital.

Pionera en 2018 para avanzar en ciberseguridad al compás de la digitalización, la Cátedra R ha retomado sus grandes objetivos: captar talento TIC en informática, Inteligencia Artificial aplicada al negocio y ciberseguridad sin olvidar los referentes de la formación, investigación, transferencia tecnológica y divulgación. Y desde ahora, con énfasis especial en el fomento de la innovación en tecnologías inteligentes y en proyectos orientados a su aplicación práctica en el mundo de la empresa.

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Becas para proyectos TIC

Las prácticas curriculares y extracurriculares en R son otro de los capítulos esenciales de la Cátedra R en Ciberseguridad. Se trata de becas anuales para la Facultade de Informática de la UdC y para la Escola de Enxeñaría de Telecomunicación de UVigo dirigidas a estudiantes de Grado y de Máster, que pueden incluir la realización del Trabajo de Fin de Grado o de Fin de Máster (TFG o TFM). El propósito es capacitar profesionalmente al alumnado realizando esas prácticas en R bajo la dirección y supervisión de un/a tutor/a académico/a del centro donde realizan sus estudios.

De hecho, un 70% de la dotación económica de la Cátedra R se destina a becas y prácticas, y el 30% restante a actividades de visibilidad, divulgación y fortalecimiento institucional.

La Cátedra R se ha consolidado como referente en Galicia organizando eventos pioneros como cybersec@gal e integrándose en ciber.gal a partir de 2021. Además, participa en talleres e iniciativas como Talento Ciber, XoveTIC, C3TF, CTFv2, JNIC, Hacking nivel MEGA, o en las Olimpíadas Teleco y proyectos STEM Bach.

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Además, promueve retos de innovación, jornadas tecnológicas y publicaciones científicas y divulgativas, consolidando una alianza público-privada para adaptar el talento universitario a las necesidades reales de las empresas y administraciones.

C3TF: Competición de ciberseguridad, un año más

Con el patrocinio de la Cátedra R en Ciberseguridad, a finales de octubre tendrá lugar también el C3FT (CITIC CYber Competition), una competición de ciberseguridad, en la línea de Capture The Flag- organizada por el CITIC de la Universidade da Coruña, en colaboración con el centro atlanTTIC de la Universidade de Vigo.

El objetivo del torneo, que ha reunido a más de un centenar de estudiantes en anteriores ediciones, es poner a prueba y mejorar las habilidades prácticas de jóvenes talentos en diferentes áreas de la ciberseguridad como la esteganografía, criptografía o análisis forense, entre otras.