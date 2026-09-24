Operadores de Lituania visitan el Puerto de A Coruña

Operadores de Lituania, durante su visita al puerto de A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha recibido este jueves por la mañana la visita institucional y técnica de una destacada delegación de operadores portuarios de Lituania, integrada por responsables de algunas de las principales empresas estibadoras, terminales y entidades vinculadas al sector marítimo-portuario de ese país. La visita fue organizada con la colaboración de la Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Centros Portuarios de Empleo (Anesco) y contó con la participación de su secretario general, José Luis Romero.

La delegación estuvo encabezada por el cónsul de Lituania en Galicia, Rafael de Espona, y por Laimonas Rimkus, presidente de la Asociación de Compañías Estibadoras de Lituania y consejero delegado de la empresa BEGA, una de las firmas de referencia del puerto de Klaipėda, el principal de Lituania. Junto a él participaron directivos de terminales de contenedores, instalaciones ro-ro, operadores logísticos, compañías energéticas y de la Autoridad Portuaria de Klaipėda, conformando una representación del máximo nivel del sector portuario lituano.

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Los representantes lituanos fueron recibidos en la sede de la Autoridad Portuaria por el presidente del organismo, Martín Fernández Prado, quien les trasladó las principales líneas estratégicas del puerto coruñés, así como los avances registrados en los últimos años en materia de infraestructuras, sostenibilidad, innovación y diversificación de tráficos. Posteriormente, realizaron un recorrido por el Puerto Exterior de Punta Langosteira y por las instalaciones del puerto interior para conocer de primera mano su operativa, capacidades logísticas y proyectos de futuro.

La visita se enmarca en una misión profesional que está llevando a la delegación lituana a conocer diversos enclaves portuarios de España y Portugal con el objetivo de intercambiar experiencias, identificar buenas prácticas y analizar posibles vías de colaboración empresarial y comercial entre ambos países.

Durante la jornada, los integrantes de la misión mostraron especial interés por el proceso de desarrollo del Puerto Exterior, por sus posibilidades de crecimiento industrial y energético y por las oportunidades que ofrece como plataforma logística para el comercio marítimo internacional. Asimismo, valoraron muy positivamente la evolución experimentada por el enclave portuario coruñés y la capacidad de sus instalaciones para dar respuesta a los retos presentes y futuros del sector.

La Autoridad Portuaria destacó el interés de este tipo de encuentros para fortalecer las relaciones con operadores y entidades internacionales, favorecer el intercambio de conocimiento y explorar nuevas oportunidades de colaboración que contribuyan a impulsar la actividad económica y portuaria.

Según trasladaron los miembros de la delegación al término de la visita, se marchan de A Coruña con una excelente impresión tanto de las instalaciones portuarias como del potencial de desarrollo del Puerto Exterior y de las oportunidades que ofrece el sistema logístico e industrial vinculado al puerto coruñés.