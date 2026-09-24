Más de sesenta empresas participaron en la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio en Palexco

Inauguración de la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio Germán Barreiros

A medida que uno se hace mayor, las oportunidades laborales parecen escasear cada vez más. La experiencia, que debería ser un valor, se contrapone a otros aspectos que se asocian más a la juventud, como una formación más actualizada. Por eso la Cámara de Comercio celebró su Feria de Trabajo +45 como cada año en Palexco, donde se busca poner en contacto a los más veteranos con puestos de trabajo que responden a sus perfiles.

El acto de inauguración estuvo presidido por la secretaria xeral de Empleo y Relaciones Laborales, Susana Pérez, y por el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro. La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordaron estrategias útiles para participar en procesos de selección.

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La jornada reunió a personas de entre 45 y 65 años en situación de desempleo y a más de 60 compañías interesadas en captar talento con experiencia. Durante el encuentro, los asistentes pudieron mantener entrevistas directas con empresas, participar en charlas y talleres prácticos sobre empleabilidad y ampliar su red de contactos profesionales a través de diferentes espacios de networking.