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A Coruña

Más de sesenta empresas participaron en la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio en Palexco

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
24/09/2026 23:26
Inauguración de la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio
Inauguración de la feria de empleo sénior de la Cámara de Comercio
Germán Barreiros
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A medida que uno se hace mayor, las oportunidades laborales parecen escasear cada vez más. La experiencia, que debería ser un valor, se contrapone a otros aspectos que se asocian más a la juventud, como una formación más actualizada. Por eso la Cámara de Comercio celebró su Feria de Trabajo +45 como cada año en Palexco, donde se busca poner en contacto a los más veteranos con puestos de trabajo que responden a sus perfiles.

El acto de inauguración estuvo presidido por la secretaria xeral de Empleo y Relaciones Laborales, Susana Pérez, y por el presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro. La jornada está diseñada para que los asistentes puedan asistir también a talleres en los que se abordaron estrategias útiles para participar en procesos de selección.

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña, Antonio Couceiro, y el director, Manuel Galdo

La Cámara de Comercio de A Coruña impulsa la competitividad de las empresas en el extranjero con un servicio de asesoramiento

Más información

La jornada reunió a personas de entre 45 y 65 años en situación de desempleo y a más de 60 compañías interesadas en captar talento con experiencia. Durante el encuentro, los asistentes pudieron mantener entrevistas directas con empresas, participar en charlas y talleres prácticos sobre empleabilidad y ampliar su red de contactos profesionales a través de diferentes espacios de networking.

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