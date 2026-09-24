Los constructores alertan del alza continuada de los costes de obra
El presidente de Apecco destaca que el sector tiene una gran actividad, pero también dificultades muy reales
En la ciudad de A Coruña se construyen una docena de edificios nuevos al año. El resultado es que, en solo un año (2024) el parque de viviendas se incrementó en 400. Pero ayer el sector de la construcción abandonó por un momento su frenética actividad para celebrar un encuentro en A Coruña, organizado por la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apecco). Diego Vázquez Reino, el presidente de la entidad Apecco, quiso mostrarse optimista, pero reconoció que “nos preocupa especialmente el incremento de los costes”.
Los empresarios demandan más contratación de obra pública, al tiempo que buscan más profesionales
Dado que a veces media mucho espacio de tiempo entre el proyecto y la ejecución de la obra, los precios pueden aumentar mientras tanto. “Una obra adjudicada debe poder ejecutarse en condiciones económicamente viables, por lo que seguiremos reclamando mecanismos de revisión de precios que respondan a la realidad del mercado”, advirtió Vázquez, al que también le preocupa que la administración realice obras con medios propios dejando fuera a empresas gallegas y coruñesas, con capacidad acreditada. “La contratación pública debe ofrecerles oportunidades de concurrir en condiciones justas y transparentes”, declaró. Hay que señalar que al cierre de la jornada acudió el vicepresidente de la Xunta, Diego Calvo, así como la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, además de la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, y la delegada provincial, Belén do Campo, que realizaron la entrega de distinciones.
Actividad importante
Apecco, que en abril celebró su 50 aniversario, representa actualmente a 170 empresas y ha reforzado su representatividad mucho en los últimos años. Los datos de 2025 muestran la importancia de ese trabajo. A nivel autonómico, las adjudicaciones de obra pública alcanzaron los 1.274 millones de euros, un 9% más que el año anterior. También se iniciaron 5.379 viviendas, un 40% más. Son cifras que reflejan una actividad importante, reconoce el presidente de Apecco pero advierte de “que conviven con dificultades muy reales para nuestras empresas”.
1.274 millones de euros son las adjudicaciones de obra pública a nivel autonómico del año pasado, un 9% más que en 2024
Apecco impartió 75 cursos durante el año, con 1.068 participantes porque el sector necesita formar profesionales y favorecer el relevo generacional es una parte esencial del futuro. “Tenemos por delante necesidades enormes en vivienda, infraestructuras y conservación de lo ya construido”, añadió. En ese sentido, Vázquez recuerda que “desde Apecco afrontamos esta nueva etapa con ilusión, pero también con la determinación de defender las condiciones de futuro de nuestra provincia”.