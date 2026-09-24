La Sociedad Nuclear Española celebrará su reunión anual en A Coruña
A Coruña acogerá la 52 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española (SNE), que además de congregar a los principales expertos del sector, ofrece un programa con actividades divulgativas abiertas al público, que darán comienzo el lunes 5 de octubre.
Talleres sobre conceptos técnicos y científicos para alumnos de secundaria, encuentros en los bares, charlas sobre desinformación en cuestiones científicas o cursos para profesores sobre el uso de la IA en el aula son algunas de las actividades previstas, informa la organización.
Estas iniciativas son abiertas y gratuitas y tiene como objetivo acercar el conocimiento y los avances en el campo de la energía nuclear a todos los públicos.
"Queremos fomentar el interés por las ciencias y la tecnología, y mostrar cómo la energía nuclear puede contribuir a un futuro más sostenible y seguro", explican desde la organización.
En la web del evento pueden obtenerse todos los detalles de una programación que cuenta inicialmente con más de 700 congresistas, 300 ponencias y más de 30 empresas expositoras que se darán cita en Palexco.