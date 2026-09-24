La madre de todas las tascas de A Coruña

Iago y Rosa, como siempre detrás de la barra de A Cunquiña Carlota Blanco

En muchos sentidos, la plaza del Humor puede compararse con el Ágora de una antigua polis griega, ya que a lo largo de los años ha sido el centro comercial, social y político de la vida coruñesa. Y no porque allí al lado estén el Ayuntamiento o el mercado de San Agustín, sino porque en lo que vendrían a ser los peripatos o arcos laterales se sitúa un establecimiento como A Cunquiña. Tasca de toda la vida, con 70 años recién cumplidos, algunos de los debates del palacio municipal 'palidecen' al lado de las interminables charlas con un vino de por medio. Eso sí que es arreglar el mundo.

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Las tascas de hoy en día ya no tienen serrín en el suelo, cosas de los avances en sanidad, pero si alguna mantiene la esencia esa es la que hoy en día esa es A Cunquiña. De hecho, podría ser la localización de una serie coruñesa de época. Todo está dispuesto como cuando los padres de la actual propietaria, Rosa Ferreiro, iniciaron la leyenda de la tasca. Fue un 7 de febrero de 1956. El mismo día de 2017 su hija, con 60 años, decidió dar continuidad al legado.

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Llama la atención que los clientes son como un puzzle: los hay de 18 a 92 años, según imperativo legal y recuento del más longevo de los habituales. Apenas hay quien haga ascos a una cunca, para desesperación, seguro, de muchos de los médicos de cabecera. "Los médicos siempre tienen la razón y, si no la tienen, se la damos", bromea la propiedad, en lo que parece una de esa sentencias que colgaban de la barra de los bares de antes. "Pero la gente no viene a beber, sino a socializar: muchos de los clientes se han quedado viudos, y les gusta venir a hablar", confiesa.

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Dice que la tasca coruñesa de siempre "no está en desuso" pero que la gente apuesta "tanto por la innovación que todos los bares son iguales" y que "es muy fácil llenar el cajón con vinos caros, pero en las tascas hay que bregar mucho". Parte de esa batalla ayuda a ganarla el ejército de cuncas de los habituales que cuelga a la izquierda. "Lo que hace especial a A Cunquiña es la gente. Vienen ingleses, australianos y gente que habla inglés y todos se empatan entre ellos. Hacemos un núcleo familiar", recuerda la propiedad de un local que, a la hora de pensar en el futuro. lo hace con el mismo optimismo vital de siempre. "Iago, mi compañero con el que formo un tándem, tengo la esperanza de que acabe quedándoselo", suspira la actual jefa. Y que por delante le queden muchos sorbos a este patrimonio social de A Coruña.