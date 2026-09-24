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A Coruña

La escritora Eli Ríos denuncia una “agresión verbal” por parte de cuatro hombres

Redacción El Ideal Gallego
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24/09/2026 21:20
La escritora Eli Ríos
La escritora Eli Ríos
Archivo El Ideal Gallego
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La escritora, profesora y presidenta de la Asociación Cultural Tempo Novo de Elviña y Castro, Eli Ríos, denunció ayer en sus redes sociales “una agresión verbal e intimidatoria” por parte de cuatro hombres en la vía pública. Según explicó, les había pedido que retirasen un equipo amplificador porque el ruido le molestaba cuando, a pesar de su amabilidad, la rodearon y comenzaron a gritarle.

También denuncia “insultos” y que le llegaron a agarrar del hombro. Uno de ellos habría llegado a encerrarla en su oficina, donde se habría pasado diez minutos “golpeando as cousas e insultándome”. Después habrían abandonado el lugar, sin más.

Denuncia

Cuando llegó la Policía Local, un agente le preguntó si tenía miedo y al responder que sí, le habría contestado que “tampoco era para tanto”.

Conto isto porque estou farta, porque ten que dar vergoña ser un machirulo. É urxente que a vergoña cambie de lado e construir un mundo con máis querer”, escribió en su Instagram. Desde la Asociación Cultural se ha condenado “la agresión sufrida” por su presidenta y se asegura que el local busca ser “un espacio libre de violencias de cualquier tipo”, además de hacer un llamamiento a la convivencia.

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