La Diputación de A Coruña y Asociaciones Gallegas en Argentina rechazan limitar derechos a descendientes de emigrantes

Valentín González Formoso EFE

El presidente de la Diputación de A Coruña y representantes de la Federación de Asociaciones Gallegas en Argentina han trasladado su rechazo "a los intentos de limitar los derechos de los descendientes de la emigración", según informa el gobierno provincial con motivo de la visita del máximo responsable de la institución provincial, el socialista Valentín González Formoso, a ese país.

"Y defendieron la necesidad de preservar los avances conseguidos en los últimos años en el reconocimiento de la ciudadanía a los hijos y nietos de la diáspora", añade la institución provincial.

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Las declaraciones han tenido lugar durante la visita de Formoso a la sede de la Federación de Asociaciones Gallegas de la República Argentina, donde ha mantenido un encuentro con la directiva de la entidad y con los músicos, actores y actrices de la recién creada Compañía Teatral Gallega de Buenos Aires.

Formoso ha destacado "el papel fundamental que durante décadas desempeñó la emigración gallega en la construcción de la Galicia actual" y ha defendido la necesidad de "mantener y fortalecer los vínculos con las nuevas generaciones de gallegos y gallegas en el exterior".