La coruñesa Elena Corredoira regresa de su 'pausa' para ofrecer su arte más libre y espontáneo

Elena Corredoira, esta mañana, junto a una de sus piezas en Gures Espacio de Arte Efímero Carlota Blanco

Una sala con un concepto rápido, crudo y revolucionario como Gures Espacio de Arte Efímero es justo lo que necesitaba Elena Corredoira (A Coruña, 1972) para su nueva exposición, 'Artnarchists', donde, junto a Jorge Taboada, muestran experiencias artísticas diferentes, pero que combinan a la perfección en un lugar donde el arte más libre toma el control.

ARTNARCHISTS | Elena Corredoira y Jorge Taboada Más información

La nueva exhibición de speed art muestra, por un lado, el regreso a los lienzos de Elena Corredoira tras un periodo de pausa, abordando cada obra desde la soltura, la sorpresa y el juego. Cuando la artista recibió la propuesta, decidió emprender el reto cual "atleta olímpica" en busca de un hueco en las Olimpiadas: "Yo estaba de vacaciones. Cuando recibo la llamada, me aislé, vacié todo el estudio de imágenes, dejé todo en blanco (incluida mi mente)", recuerda la coruñesa. En su caso, Corredoira volvía a los lienzos 17 años después de 'colgar el pincel'. Y, aunque pintar más de una veintena de piezas en apenas dos meses no era tarea sencilla, fue clave "reconectar con el alma y el corazón", para volver al arte más libre y espontáneo.

Las obras

En cuanto a las obras, la artista juega con diferentes estilos y opciones. Uno de sus cuadros más curiosos tiene que ver con el fútbol, con el que estuvo vinculada desde muy pequeña: "Yo quería pintar algo que representase el fútbol. Entonces, puse el lienzo en la mesa, cogí una brocha con tinta china, y dije, bueno, voy a ver qué sale. La tinta china empezó a resbalar, y yo no tenía ni idea de qué estaba pintando, me dejé llevar. Luego me di cuenta que lo que había pintado es la sensación más chula que hay en el fútbol, la que siente una futbolista cuando sabe que el balón va a entrar, por eso se titula 'Cuando lo sabes'", comentó Corredoira. En muchas otras, sin embargo, la artista muestra especial atención en el mundo animal. Desde 'Corderos de dios', caballos o hasta lienzos en los que confluyen conejos y ballenas.

La artista también juega a lo largo de la muestra con diferentes colores, en tonos apagados. La mayoría, además, en formatos de gran tamaño, aunque también hay pequeños cuadros. Algo que choca con su forma de pintar antes de su pausa: "Lo que realmente me impactó a la hora de hacer estos cuadros es que no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Antes, solamente tenía que pensar en la idea y luego plasmarla -y lo hacía con mucha eficacia-, pero ahora no pienso para nada en lo que va a salir, simplemente dejaba que saliera y luego o me partía de risa o lloraba. La mayoría, de hecho, no sé todavía lo que significan", incide Corredoira.

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Los interesados en poder ver la obra todavía podrán hacerlo hasta el próximo 4 de octubre en el número 25 del cantón Pequeño. Además, si así lo desean, también podrán adquirir algunas de las obras tanto de Corredoira como de Taboada.